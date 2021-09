Paris Centre Sportif Micheline Ostermeyer (ex Pajol) île de France, Paris RENCONTRES INATTENDUES : Richard FAUGUET Centre Sportif Micheline Ostermeyer (ex Pajol) Paris Catégories d’évènement: île de France

RENCONTRES INATTENDUES : Richard FAUGUET Centre Sportif Micheline Ostermeyer (ex Pajol), 4 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 4 octobre au 15 décembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h à 22h30

et samedi de 9h à 22h30

et dimanche de 9h à 18h

gratuit

Dans tout Paris, plus de 80 œuvres du Fonds d’art contemporain – Paris Collections s’installent dans les lieux de votre quotidien. À découvrir au fil de 5 parcours thématiques.

RENCONTRES INATTENDUES / Parcours 4 – Ville fantasmée et réinventée

Avec Richard Fauguet

Sans titre (table de ping-pong)

2001

Sculpture

Métal, bois, filet et 4 raquettes

90,5 x 186 x 274,3 cm

Acquisition 2003 – Fonds art contemporain – Paris Collections

Vit et travaille à Châteauroux (Centre-Val de Loire, France)

Qu’il s’agisse de dessins, de sculptures, de peintures ou de photographies, les œuvres de Richard Fauguet nous transportent dans un univers étrange, fait d’invention et de poésie. L’artiste procède par assemblage, collage et détournement d’objets empruntés à des sources diverses : univers du quotidien, culture populaire ou histoire de l’art. Utilisés à contre-emploi, ces objets sont investis d’un sens nouveau.

Artiste représenté par la galerie Art Concept. En savoir + sur l’OEUVRE

Avec Sans titre (table de ping-pong), Richard Fauguet semble retourner le réel pour nous en montrer le revers. Toutes les balles d’un jeu de ping-pong ont perforé la table-sculpture, qui a gardé trace de chacun de ces impacts. Comme en négatif, l’artiste nous fait voir ce qui n’est habituellement pas visible : la trajectoire des balles et leurs rebonds. Ainsi détournée, cette table de ping-pong matérialise le souvenir d’un jeu, qu’il revient à l’imagination du spectateur de reconstituer. Expositions -> Art Contemporain Centre Sportif Micheline Ostermeyer (ex Pajol) 22 ter rue Pajol Paris 75018

