RENCONTRES INATTENDUES : Pierre-Olivier Arnaud La Maison des métallos, 5 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 5 octobre au 15 décembre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 12h à 20h

et samedi de 14h à 19h

et dimanche de 11h à 18h

gratuit

Dans tout Paris, plus de 80 œuvres du Fonds d’art contemporain – Paris Collections s’installent dans les lieux de votre quotidien. À découvrir au fil de 5 parcours thématiques.





RENCONTRES INATTENDUES / Parcours 5 – Immersion dans la nature

Avec

Pierre-Olivier Arnaud



Sans titre, (projet : cosmos-fleur 29)

De la série Projet : cosmos

2010

Photographie

Sérigraphie noir et blanc sur papier

172 x 116,3 cm

Acquisition 2011 – Fonds d’art contemporain – Paris Collections

© Pierre-Olivier Arnaud

En savoir + sur l’ARTISTE

Née 1972, Lyon (France).

Vit et travaille à Lyon.

Diplômé des Beaux-Arts de Saint-Étienne, Pierre-Olivier Arnaud fabrique des images à l’aide de différents procédés : photographie, affiche, magazine ou encore sculpture. Il s’intéresse tout autant à la nature des images qu’à leur mode de diffusion et au rapport que la société entretient avec elles..

Artiste représentée par la galerie Art : Concept.

En savoir + sur l’OEUVRE

Pour son projet Cosmos, l’artiste a voyagé en Europe, et notamment dans les pays de l’ex-URSS, à la recherche des hôtels Cosmos. Construits entre les années 60 et 80, ces édifices témoignent du style moderne ou post-moderne. L’artiste évacue tout repère spatial et chronologique enregistrant les détails de l’architecture et de la nature situés à proximité des hôtels. Il travaille avec une seule couleur, le gris, afin d’annuler les effets séduisants de l’image. Directement collées sur le mur, les affiches sont détruites à l’issue de chaque exposition. Leur nombre étant fixé à l’avance, l’œuvre disparaît lorsque le stock est épuisé.

La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011

2 : Couronnes (216m) 3 : Parmentier (312m)



Contact :Ville de Paris https://www.paris.fr/pages/le-fonds-municipal-d-art-contemporain-fmac-5175/ https://www.facebook.com/fondsartcontemporain.paris

Jean-Pierre Arnaud, Sans titre (projet : cosmos-fleur 29) [détails]