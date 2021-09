RENCONTRES INATTENDUES : Pierre Bismuth Bibliothèque Maurice Genevoix, 5 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 5 octobre au 15 décembre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 14h à 18h

gratuit

Dans tout Paris, plus de 80 œuvres du Fonds d’art contemporain – Paris Collections s’installent dans les lieux de votre quotidien. À découvrir au fil de 5 parcours thématiques.





RENCONTRES INATTENDUES / Parcours 4 – Ville fantasmée et réinventée

Avec

Pierre Bismuth





Following the Right Hand of – Lauren Bacall in “Key Largo”

(En suivant la main droite de – Lauren Bacall dans “Key Largo”)

de la série Following the Right Hand of, 2005

Peinture

Acrylique argent sur mur gris

300 x 400 cm

Acquisition 2008 – Fonds art contemporain – Paris Collections

© Pierre Bismuth

En savoir + sur l’ARTISTE

Né 1963, Neuilly-sur-Seine (France). Vit et travaille à Bruxelles.

Artiste plasticien, scénariste et réalisateur, Pierre Bismuth interroge les codes qui informent notre perception des productions culturelles (films, plans, monuments, etc.). À partir de la séquence d’un film, d’une image empruntée à la culture visuelle ou d’un élément d’architecture, l’artiste élabore des dispositifs qui révèlent ce qui n’était que latent dans la disposition originelle de l’œuvre source, mettant ainsi à l’épreuve l’immédiateté du regard du spectateur.

Artiste représenté par Bugada & Cargnel.

En savoir + sur l’OEUVRE

Pour Following the Right Hand of – Lauren Bacall in “Key Largo”, l’artiste a tracé, à l’aide d’un marqueur, le mouvement de la main droite de Lauren Bacall au début du film Key Largo (John Huston, 1948). S’inscrivant dans une tradition de gestes similaires –allant de l’écriture automatique chère aux Surréalistes à la peinture gestuelle, en passant par les dessins lumineux de Pablo Picasso et Gjon Mili—Bismuth en redéfinit les enjeux. Autographe involontaire ou signature inconsciente, le geste ainsi enregistré interroge la fétichisation du corps de l’actrice dans le cinéma classique hollywoodien, tout en réaffirmant le rôle majeur joué par ces vedettes dans l’essor du 7ème art.

Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara Paris 75018

Pierre Bismuth, Following the Right Hand of – Lauren Bacall in “Key Largo, 2005 [détails]