RENCONTRES INATTENDUES : Nina Childress Les Plateaux Sauvages, 4 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 4 octobre au 15 décembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 18h

Dans tout Paris, plus de 80 œuvres du Fonds d’art contemporain – Paris Collections s’installent dans les lieux de votre quotidien. À découvrir au fil de 5 parcours thématiques.

RENCONTRES INATTENDUES / Parcours 3 – Identités singulières et solidarités au cœur de la ville Avec Nina Childress Karen fond vert, 2018

Acquisition 2019 – Fonds d’art contemporain – Paris Collections

Julien Vidal © Adagp, Paris, 2021 En savoir + sur l’ARTISTE Née 1961, Pasadena ( États-Unis).

Vit et travaille à Paris (France).

Artiste franco-américaine, Nina Childress vit depuis son enfance à Paris. Diplômée de l’École nationale supérieure des arts décoratifs, elle fait partie entre 1983 et 1989 du collectif parisien des frères Ripoulin, associé au mouvement de la Figuration Libre, au sein duquel elle crée ses premières peintures. Nina Childress développe une peinture figurative, centrée notamment sur le portrait, genre traditionnel qu’elle revisite en reprenant des portraits kitsch d’icônes féminines des années 70-80.

Artiste représentée par la galerie Bernard Jordan. En savoir + sur l’OEUVRE Karen fond vert fait partie d’un ensemble d’œuvres initié au printemps 2018 rassemblant des portraits de deux batteuses : l’Américaine Karen Carpenter (ici représentée) et la Française Karen Cheryl. Son sujet – une femme jouant d’un instrument habituellement associé aux hommes – laisse transparaître subtilement un sous-texte féministe. Expositions -> Art Contemporain Les Plateaux Sauvages 5 rue des Plâtrières Paris 75020

