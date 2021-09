RENCONTRES INATTENDUES : Nicolas MOMEIN Médiathèque Edmond Rostand, 5 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 5 octobre au 15 décembre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 22h

et dimanche de 14h à 19h

et samedi de 10h à 19h

gratuit

Dans tout Paris, plus de 80 œuvres du Fonds d’art contemporain – Paris Collections s’installent dans les lieux de votre quotidien. À découvrir au fil de 5 parcours thématiques.





RENCONTRES INATTENDUES / Parcours 1 – Paris est une fête

Avec

Nicolas MOMEIN











Vivre ensemble

OBJET VERT LUISANT

2009

VIVRE ENSEMBLE

2013

SCULPTURE PAR EXEMPLE À LA CIRE ET AU SAVON

2014

Ours en peluche, résine polyester, fibre de verre, gelcoat, colorants ; feutre, plastique ; mousse polyuréthane, mousse expansée, carton bouilli, altères, cire, savon 60 x 86 x 108 cm ; 45 x 10 x 31 cm ; 41 x 47 x 63 cm

Acquisition 2018

Julien Vidal / Parisienne de Photographie © Adagp, Paris Photo numérique, Couleur

En savoir + sur l’ARTISTE

1980, Saint-Etienne (France), Vit et travaille à Paris.

Avant d’être diplômé de l’École supérieure d’art et design de Saint-Etienne puis de la HEAD (Genève), Nicolas Momein avait déjà acquis un savoir-faire d’artisan tapissier. Ses sculptures montrent l’intérêt majeur qu’il porte aux matières, dans leur diversité. On ressent dans ses œuvres une jubilation à s’emparer des matériaux, à en révéler les propriétés, à expérimenter différentes techniques. Nicolas Momein procède par déplacement, décalage, renversement, pour produire des sculptures hybrides où l’humour tient une place importante.

Artiste représenté par la galerie Ceysson & Bénétière.

En savoir + sur l’OEUVRE

La série des Sculptures par exemple, dont sont issues ces trois œuvres, est un projet en perpétuelle expansion. Agencements ambigus, les sculptures tiennent de l’objet, du mobilier. Certaines évoquent des lignes anthropomorphes, d’autres font surgir des formes animales. La plupart sont ludiques, et ensemble elles incitent à l’élaboration de récits.

Expositions -> Art Contemporain

Médiathèque Edmond Rostand 11 rue Nicolas Chuquet Paris 75017

3 : Wagram (549m) 3 : Pereire (649m)



Contact :Ville de Paris https://www.paris.fr/pages/le-fonds-municipal-d-art-contemporain-fmac-5175/ https://www.facebook.com/fondsartcontemporain.paris

Date complète :

