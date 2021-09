Paris Mairie du 9e arrondissement île de France, Paris RENCONTRES INATTENDUES : Mimosa Echard Mairie du 9e arrondissement Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

RENCONTRES INATTENDUES : Mimosa Echard Mairie du 9e arrondissement, 4 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 4 octobre au 15 décembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h30 à 17h

gratuit

Dans tout Paris, plus de 80 œuvres du Fonds d’art contemporain – Paris Collections s’installent dans les lieux de votre quotidien. À découvrir au fil de 5 parcours thématiques.

RENCONTRES INATTENDUES / Parcours 5 – Immersion dans la nature

Avec Mimosa Echard

Species

2018

Sculpture

Assemblage de matériaux divers de récupération

14,5 x 36,5 x 39,5 cm

Acquisition 2019 – Fonds art contemporain – Paris Collections

Julien Vidal © Adagp, Paris En savoir + sur l’ARTISTE Née 1986, Alès (France)

Vit et travaille à Nogent-sur-Marne

Diplômée de l’École nationale des arts décoratifs de Paris, Mimosa Echard travaille des médiums divers, avec un goût marqué pour l’utilisation de matériaux hétérogènes, organiques, minéraux, naturels ou issus de différentes industries. Leur assemblage se fait dans une logique alchimique, donnant naissance à des ensembles métamorphosés et à des harmonies nouvelles.

Artiste représentée par la galerie Chantal Crousel. En savoir + sur l’OEUVRE Tous les éléments de Species ont été glanés sur le chemin entre le domicile de l’artiste et son atelier. Assemblés dans une coque d’ordinateur, ils créent un lien poétique entre formes naturelles et celles de la modernité électronique, opérant un réenchantement de ces dernières. Le titre reprend le nom d’un film de science-fiction mettant en scène la traque d’une mutante extraterrestre créée en laboratoire. Il souligne l’idée de transformation inhérente à la notion d’organisme vivant et questionne la place qu’occupent aujourd’hui les technologies dans ce processus. Expositions -> Art Contemporain Mairie du 9e arrondissement 6 rue Drouot Paris 75009

Contact :Ville de Paris https://www.paris.fr/pages/le-fonds-municipal-d-art-contemporain-fmac-5175/ https://www.facebook.com/fondsartcontemporain.paris

Date complète :

Julien Vidal © Adagp, Paris

