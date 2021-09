RENCONTRES INATTENDUES : Michel François Centre Paris Anim’ Mado Robin, 5 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 5 octobre au 15 décembre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 10h à 18h

et dimanche de 12h à 18h

gratuit

Dans tout Paris, plus de 80 œuvres du Fonds d’art contemporain – Paris Collections s’installent dans les lieux de votre quotidien. À découvrir au fil de 5 parcours thématiques.

RENCONTRES INATTENDUES / Parcours 3 – Identités singulières et solidarités au coeur de la ville



Avec

Michel François



Instant Gratification

Instant Gratification

2012

Sculpture

Bronze

37 x 49 x 1 cm

Acquisition 2013 – Fonds art contemporain – Paris Collections

Julien Vidal / Parisienne de la Photographie © Adagp, Paris

En savoir + sur l’ARTISTE



Né en 1956, Saint-Trond (Belgique)

Vit et travaille à Bruxelles (Belgique)

Artiste conceptuel, Michel François travaille autant la sculpture, la vidéo, la photographie que la peinture. Il y explore des thématiques aussi variées que le monde contemporain, le quotidien, l’état policier et la surveillance. Il observe les rapports de cause à effet où de simples gestes peuvent avoir des conséquences importantes.

Artiste représenté par la galerie Kamel Mennour.

En savoir + sur l’OEUVRE

Dans sa série de sculptures en bronze Instant Gratification, Michel François sonde les possibilités de la fonte. Il fait ainsi couler le bronze en fusion sur un sol en pierre réfractaire froide au contact duquel le métal va se solidifier et former des motifs dentelés et aléatoires. Il s’approprie ainsi la technique ancestrale de la fonte et en réinvente les codes, laissant la matière déterminer de la forme dans un geste instantané.

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch Paris 75017

13 : Porte de Clichy (429m) 13 : Brochant (639m)



Contact :Ville de Paris

Julien Vidal © Adagp, Paris