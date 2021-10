RENCONTRES INATTENDUES : Melika Shafahi Ecole maternelle Tourtille, 9 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 4 octobre au 15 décembre 2021 :

samedi de 10h à 19h

gratuit

Dans tout Paris, plus de 80 œuvres du Fonds d’art contemporain – Paris Collections s’installent dans les lieux de votre quotidien. À découvrir au fil de 5 parcours thématiques.





RENCONTRES INATTENDUES / Parcours 3 – Identités singulières et solidarités au cœur de la ville



Avec

Melika Shafahi



Mélika Shafahi

SALIA

KANELLE

ELY

De la série RAPPROCHE

2018-2019

Photographies

Impression jet d’encre sur papier dos-bleu

Dimensions variables, entre 90 x 130 cm et 330 x 220 cm, édition 1/5 +2 EA

Acquisitions 2021 du Fonds d’art contemporain – Paris Collections

Née en 1984, en République islamique d’Iran, vit et travaille à Paris.

Diplômée de l’Université d’art de Téhéran et de l’École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon, Melika Shafahi est une photographe qui s’intéresse

à la mixité socioculturelle et aux rapports entre individus et territoires.

Pour sa série Rapproche / Closer, l’artiste a passé plusieurs mois à la Friche Belle de Mai à Marseille. Après avoir sympathisé avec des jeunes qui fréquentent les lieux, elle les met en scène avec des accessoires qu’elle a choisis : des drapés faussement luxueux trouvés aux puces et l’impression

d’une photographie de Torbjørn Rødland téléchargée depuis Internet. L’artiste met en évidence comment ces jeunes, de la génération Z ou Instagram,

ont déjà assimilé les codes de mise en scène et de représentation de soi pour aboutir à une image publique. Les œuvres de cette série sont

conçues comme un fichier numérique imprimable sous forme d’une affiche de dimensions variables collable au mur, qui peut être ensuite déchirée et

renouvelée à l’infini.

Ecole maternelle Tourtille 39, rue de Tourtille Paris 75020

2, 11 : Belleville (276m) 2 : Couronnes (348m)



Contact :Ville de Paris https://www.paris.fr/pages/le-fonds-municipal-d-art-contemporain-fmac-5175/ https://www.facebook.com/fondsartcontemporain.paris

Date complète :

Melika Shafahi, Ely, 2018 – 2019