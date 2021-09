RENCONTRES INATTENDUES : Mélanie Manchot Musée de la Libération de Paris – Musée du général Leclerc – Musée Jean Moulin, 5 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 5 octobre au 15 décembre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 10h à 18h

RENCONTRES INATTENDUES / Parcours 1 – Paris est une fête



Mélanie Manchot



Née 1966, Witten (République fédérale d’Allemagne), vit et travaille à Londres et à Berlin

Dance (All night Paris)

2012

Nouveaux médias

Vidéo, couleur, son

12 min. 30, édition 1/5 + 1 EA

Acquisition 2012 – Fonds art contemporain – Paris Collections

© Adagp, Paris

La vidéo Dance (All night Paris) a été tournée pour la Nuit Blanche 2011 dans la cour d’un lycée parisien au faux air de guinguette. Danseurs amateurs et professionnels évoluent au son de la musique diffusée dans leur casque audio pour offrir un ballet d’une dizaine de danses différentes (du tango, à la valse en passant par le rock). Dans la lignée des mobile clubbing actuels, l’œuvre fait également référence aux bals populaires des années 1940 et 1950. Inspiré par l’ouvrage de Barbara Ehrenreich Dancing in the Streets : A History of Collective joy paru en 2006, l’artiste nous dévoile le rôle social de la danse.Les chorégraphies s’entremêlent sans se confondre dans un même espace, comme autant de communautés différentes cohabitant ensemble. Chaque participant est identifiable clairement par une codification des gestes ou des vêtements. Aujourd’hui présentée dans l’ancien pavillon de la barrière D’enfer, la vidéo de Mélanie Manchot rappelle au public du musée les bals de la Libération de Paris.

Musée de la Libération de Paris – Musée du général Leclerc – Musée Jean Moulin 4 avenue du colonel Henri Rol-Tanguy Paris 75014

