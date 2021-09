RENCONTRES INATTENDUES : Mathis Collins Mairie du 11e arrondissement, 4 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 4 octobre au 15 décembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h30 à 17h

et samedi de 9h à 12h30

gratuit

Dans tout Paris, plus de 80 œuvres du Fonds d’art contemporain – Paris Collections s’installent dans les lieux de votre quotidien. À découvrir au fil de 5 parcours thématiques.





RENCONTRES INATTENDUES / Parcours 1 – Paris est une fête

Avec

Mathis Collins

Guéridon de l’étincelle, 2016 – 2018

Installation

Figurines de clowns en matériaux divers, table en fer forgé surmontée d’un plateau en verre

70 x 70 x 70 cm

Acquisition 2019 – Fonds d’art contemporain – Paris Collections

Julien Vidal © Mathis Colllins

En savoir + sur l’ARTISTE

Né 1986, Paris (France).

Vit et travaille à Paris.

Mathis Collins a étudié à l’École des beaux-arts de Cergy, puis à Montréal, Metz et Londres. Globe-trotter plutôt qu’adepte du marché de l’art global, il refuse le positionnement de l’artiste entrepreneur, et prône au contraire une pratique collective et collaborative comme solution artistique et sociale aux crises de la société moderne. Il défend un art populaire, proche de l’esthétique des arts forains et de la commedia dell’arte où les clowns sont omniprésents.

Artiste représenté par la galerie Crèvecœur.

> À découvrir : interview de l’artiste

En savoir + sur l’OEUVRE

Cette notion de collectif s’illustre au travers de ce guéridon, un meuble caractéristique du « bistrot » parisien, créé dans le cadre d’une résidence dans un lycée professionnel. L’artiste enrichit la classique table de café pour incarner matériellement la notion de table ronde, propice à l’échange. Onze clowns sont ainsi assis autour de cette table et symbolisent les onze artisans de l’œuvre.

Expositions -> Art Contemporain

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum Paris 75011

9 : Voltaire (24m) 9 : Charonne (530m)



Contact :Ville de Paris https://www.paris.fr/pages/le-fonds-municipal-d-art-contemporain-fmac-5175/ https://www.facebook.com/fondsartcontemporain.paris

Date complète :

Mathis Collins, Guéridon de l’étincelle, 2016 – 2018 [détails]