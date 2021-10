RENCONTRES INATTENDUES : Lois Weinberger Centre Paris Anim’ Victor Gelez, 5 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 5 octobre au 15 décembre 2021 :

mardi de 10h à 20h

et mercredi, vendredi de 10h à 21h

et lundi de 13h à 22h

et jeudi, samedi de 10h à 21h30

gratuit

Dans tout Paris, plus de 80 œuvres du Fonds d’art contemporain – Paris Collections s’installent dans les lieux de votre quotidien. À découvrir au fil de 5 parcours thématiques.





RENCONTRES INATTENDUES / Parcours 5 – Immersion dans la nature

Avec

Lois Weinberger



Garden, 2015

Installation, Protocole

Socle en bois, bassine en polyéthylène, journaux, terre, plante rudérale

87.5 x 54 x 38.5 cm, édition 2/10 + 2 EA

Acquisition 2016

Julien Vidal/Parisienne de Photographie © Lois Weinberger

En savoir + sur l’ARTISTE

Né 1947, Stams (Autriche) – décédé 2020, Vienne (Autriche).

Artiste-paysan et botaniste, Lois Weinberger développe à partir des années 1970 une pratique artistique multiformes, qui interroge la place de la nature dans nos sociétés contemporaines. À travers la photographie, la sculpture ou l’installation, son œuvre témoigne de la capacité de transformation et de résistance de la nature. Lois Weinberger élabore des propositions poétiques et concrètes, comme autant d’alternatives à notre modèle de développement actuel.

Artiste représenté par la galerie Salle Principale.

En savoir + sur l’OEUVRE

Garden est une installation réactivable à chaque nouvelle exposition. Dans un bac en plastique, au milieu de feuilles de papier journal, rebut du quotidien, un plant de lierre est disposé. Arrosé régulièrement, il parvient à grandir dans de cet environnement a priori impropre, les matériaux inertes deviennent le terreau d’un nouvel écosystème en développement.

Expositions -> Art Contemporain

Centre Paris Anim’ Victor Gelez 1-3 rue Victor Gelez Paris 75011

2 : Ménilmontant (121m) 3 : Rue Saint-Maur (227m)



Contact :Ville de Paris https://www.paris.fr/pages/le-fonds-municipal-d-art-contemporain-fmac-5175/ https://www.facebook.com/fondsartcontemporain.paris

Expositions -> Art Contemporain Expos

Date complète :

2021-10-05T10:00:00+02:00_2021-10-05T20:00:00+02:00;2021-10-12T10:00:00+02:00_2021-10-12T20:00:00+02:00;2021-10-19T10:00:00+02:00_2021-10-19T20:00:00+02:00;2021-10-26T10:00:00+02:00_2021-10-26T20:00:00+02:00;2021-11-02T10:00:00+01:00_2021-11-02T20:00:00+01:00;2021-11-09T10:00:00+01:00_2021-11-09T20:00:00+01:00;2021-11-16T10:00:00+01:00_2021-11-16T20:00:00+01:00;2021-11-23T10:00:00+01:00_2021-11-23T20:00:00+01:00;2021-11-30T10:00:00+01:00_2021-11-30T20:00:00+01:00;2021-12-07T10:00:00+01:00_2021-12-07T20:00:00+01:00;2021-12-14T10:00:00+01:00_2021-12-14T20:00:00+01:00;2021-10-06T10:00:00+02:00_2021-10-06T21:00:00+02:00;2021-10-08T10:00:00+02:00_2021-10-08T21:00:00+02:00;2021-10-13T10:00:00+02:00_2021-10-13T21:00:00+02:00;2021-10-15T10:00:00+02:00_2021-10-15T21:00:00+02:00;2021-10-20T10:00:00+02:00_2021-10-20T21:00:00+02:00;2021-10-22T10:00:00+02:00_2021-10-22T21:00:00+02:00;2021-10-27T10:00:00+02:00_2021-10-27T21:00:00+02:00;2021-10-29T10:00:00+02:00_2021-10-29T21:00:00+02:00;2021-11-03T10:00:00+01:00_2021-11-03T21:00:00+01:00;2021-11-05T10:00:00+01:00_2021-11-05T21:00:00+01:00;2021-11-10T10:00:00+01:00_2021-11-10T21:00:00+01:00;2021-11-12T10:00:00+01:00_2021-11-12T21:00:00+01:00;2021-11-17T10:00:00+01:00_2021-11-17T21:00:00+01:00;2021-11-19T10:00:00+01:00_2021-11-19T21:00:00+01:00;2021-11-24T10:00:00+01:00_2021-11-24T21:00:00+01:00;2021-11-26T10:00:00+01:00_2021-11-26T21:00:00+01:00;2021-12-01T10:00:00+01:00_2021-12-01T21:00:00+01:00;2021-12-03T10:00:00+01:00_2021-12-03T21:00:00+01:00;2021-12-08T10:00:00+01:00_2021-12-08T21:00:00+01:00;2021-12-10T10:00:00+01:00_2021-12-10T21:00:00+01:00;2021-12-15T10:00:00+01:00_2021-12-15T21:00:00+01:00;2021-10-11T13:00:00+02:00_2021-10-11T22:00:00+02:00;2021-10-18T13:00:00+02:00_2021-10-18T22:00:00+02:00;2021-10-25T13:00:00+02:00_2021-10-25T22:00:00+02:00;2021-11-01T13:00:00+01:00_2021-11-01T22:00:00+01:00;2021-11-08T13:00:00+01:00_2021-11-08T22:00:00+01:00;2021-11-15T13:00:00+01:00_2021-11-15T22:00:00+01:00;2021-11-22T13:00:00+01:00_2021-11-22T22:00:00+01:00;2021-11-29T13:00:00+01:00_2021-11-29T22:00:00+01:00;2021-12-06T13:00:00+01:00_2021-12-06T22:00:00+01:00;2021-12-13T13:00:00+01:00_2021-12-13T22:00:00+01:00;2021-10-07T10:00:00+02:00_2021-10-07T21:30:00+02:00;2021-10-09T10:00:00+02:00_2021-10-09T21:30:00+02:00;2021-10-14T10:00:00+02:00_2021-10-14T21:30:00+02:00;2021-10-16T10:00:00+02:00_2021-10-16T21:30:00+02:00;2021-10-21T10:00:00+02:00_2021-10-21T21:30:00+02:00;2021-10-23T10:00:00+02:00_2021-10-23T21:30:00+02:00;2021-10-28T10:00:00+02:00_2021-10-28T21:30:00+02:00;2021-10-30T10:00:00+02:00_2021-10-30T21:30:00+02:00;2021-11-04T10:00:00+01:00_2021-11-04T21:30:00+01:00;2021-11-06T10:00:00+01:00_2021-11-06T21:30:00+01:00;2021-11-11T10:00:00+01:00_2021-11-11T21:30:00+01:00;2021-11-13T10:00:00+01:00_2021-11-13T21:30:00+01:00;2021-11-18T10:00:00+01:00_2021-11-18T21:30:00+01:00;2021-11-20T10:00:00+01:00_2021-11-20T21:30:00+01:00;2021-11-25T10:00:00+01:00_2021-11-25T21:30:00+01:00;2021-11-27T10:00:00+01:00_2021-11-27T21:30:00+01:00;2021-12-02T10:00:00+01:00_2021-12-02T21:30:00+01:00;2021-12-04T10:00:00+01:00_2021-12-04T21:30:00+01:00;2021-12-09T10:00:00+01:00_2021-12-09T21:30:00+01:00;2021-12-11T10:00:00+01:00_2021-12-11T21:30:00+01:00

Lois Weinberger, Garden, 2015 [détails]