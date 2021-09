RENCONTRES INATTENDUES : Latifa Echakhch Médiathèque Marguerite Yourcenar, 5 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 5 octobre au 15 décembre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 19h

et dimanche de 13h à 18h

et samedi de 10h à 18h

gratuit

Dans tout Paris, plus de 80 œuvres du Fonds d’art contemporain – Paris Collections s’installent dans les lieux de votre quotidien. À découvrir au fil de 5 parcours thématiques.

RENCONTRES INATTENDUES / Parcours 3 – Identités singulières et solidarités au cœur de la ville



Avec

Latifa Echakhck

Micros vides

2006

Installation

Trépieds, microphones vidés de leurs mécanismes

Dimensions variables, édition 1/3

Acquisition 2007 – Fonds art contemporain – Paris Collections

Stéphane Piera / Parisienne de Photographie © Latifa Echakhch

En savoir + sur l’ARTISTE

Née en 1974, El Khnansa (Maroc)

Vit et travaille à Paris et à Martigny

Maghrébine arrivée petite fille en France, Latifa Echakhch oscille entre la culture marocaine et la culture française. Son travail interroge les traditions et détourne les symboles de ses deux cultures pour interroger la question de l’identité. Les pratiques sociétales et les clichés qui en résultent se trouvent au cœur de ses observations.

Artiste représentée par la galerie Kamel Mennour.

En savoir + sur l’OEUVRE

Son œuvre engagée s’inscrit dans une recherche d’interdépendance entre la forme et l’effet, entre les symboles qui nous entourent et la façon dont ils nous influencent. L’artiste détourne des objets du quotidien afin d’en montrer des aspects cachés, inattendus ou surprenants. Dans cette sculpture les micros sont vidés de leur mécanisme et donc inopérants. Elle y déroule un jeu entre le visible et l’invisible, le plein et le vide, le dit et le non-dit du discours politique exprimant ainsi l’impossibilité de communiquer.

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray Paris 75015

12 : Vaugirard (368m) 12 : Convention (502m)



Contact :Ville de Paris

Stéphane Piera / Latifa Echakhch