Date et horaire exacts : Du 5 octobre au 15 décembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 0h à 0h

gratuit

Dans tout Paris, plus de 80 œuvres du Fonds d’art contemporain – Paris Collections s’installent dans les lieux de votre quotidien. À découvrir au fil de 5 parcours thématiques.

Street painting #4, 2009

Installation

peinture routière

dimensions variables, 25 x 2 m environ

Acquisition 2009

© Lang et Baumann

Sabina Lang, née en 1972 à Berne, Daniel Baumann, né en 1967 à San Francisco. Vivent et travaillent à Burgdorf (Suisse).

Sabina Lang et Daniel Baumann travaillent ensemble depuis le milieu des années 90 sous le label L/B. Ils ont élaboré une œuvre réunissant les médias les plus divers : de la peinture murale à l’installation et à la sculpture, en passant par la photographie et la vidéo. En touchant le territoire de l’architecture, le couple d’artistes fait preuve d’une extrême inventivité et ne craint pas les rapprochements entre ces différentes disciplines. Leurs travaux in situ sont le plus souvent de véritables environnements dans lesquels les spectateurs se trouvent immergés et avec lesquels ils interagissent. Quelles qu’en soit les dimensions, ces œuvres sont exécutées par L/B dans les moindres détails. Il ne s’agit pas d’un travail de design, mais de l’élaboration d’une atmosphère qui stimule l’interaction sociale.