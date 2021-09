RENCONTRES INATTENDUES : L. Large-Bessette, M. Calmelet Le Carreau du Temple, 4 octobre 2021, Paris.

Dans tout Paris, plus de 80 œuvres du Fonds d’art contemporain – Paris Collections s’installent dans les lieux de votre quotidien. À découvrir au fil de 5 parcours thématiques.





RENCONTRES INATTENDUES / Parcours 3 – Identités singulières et solidarités au coeur de la ville



Ludivine Large-Bessette et Mathieu Calmelet



S’élever c’est d’abord être à terre

2018

Nouveaux médias

Vidéo, couleur, son

Vidéo 1 : 15 min., vidéo 2 : 11 min., édition 1/5 + 1 EA

Acquisition 2021 – Fonds art contemporain – Paris Collections

© Adagp, Paris

En savoir + sur les ARTISTES

Née 1987, Fontainebleau

Vit et travaille à Paris

Né 1986, La Tronche

Vit et travaille à Roubaix

Diplômée de La Femis en 2012, Ludivine Large-Bessette s’intéresse au corps et à ses représentations. Elle a multiplié les collaborations avec des danseurs qu’elle a filmés et invités à diverses formes de performance en dialogue avec ses vidéos. Co-auteur du projet, Mathieu Calmelet est chorégraphe-interprète et musicien.

En savoir + sur l’OEUVRE

L’œuvre se compose de deux vidéos évoquant le principe d’un retable d’église, et plus particulièrement celui des Hospices de Beaune, Le Jugement dernier de Rogier Van der Weyden. A la manière d’un retable, ouvert ou fermé selon les jours de fêtes religieuses, un protocole d’activation permet de visionner l’une ou l’autre vidéo. Cela produit un certain rapport de non-immédiateté avec l’image. L’œuvre reprend les motifs du retable de Beaune : le mécène pieux et le Jugement dernier. Elle propose une autre lecture de cette composition traditionnelle et interroge ainsi les modes de représentation et le poids des symboles.

