RENCONTRES INATTENDUES : Konrad Loder Centre Paris’Anim Binet, 4 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 4 octobre au 15 décembre 2021 :

mardi, jeudi, vendredi de 10h à 13h

et mardi, jeudi de 14h à 22h

et mercredi de 12h45 à 23h

et vendredi de 14h à 21h15

et samedi de 9h30 à 18h30

et lundi de 14h à 21h30

gratuit

Dans tout Paris, plus de 80 œuvres du Fonds d’art contemporain – Paris Collections s’installent dans les lieux de votre quotidien. À découvrir au fil de 5 parcours thématiques.





RENCONTRES INATTENDUES / Parcours 1 – Paris est une fête



Avec

Konrad Loder



Saüle

1995

Sculpture

Acier peint

49 éléments : 8 jaunes, 2 violets, 18 rouges, 10 bleus, 5 verts, 6 blancs

Dimensions variables

Acquisition 1996 – Fonds art contemporain – Paris Collections

Cécile Lasne / Fonds municipal d’art contemporain de la Ville de Paris © Adagp, Paris

En savoir + sur l’ARTISTE

Né 1957, Munich (République fédérale d’Allemagne)

Vit et travaille au Perreux-sur-Marne

Diplômé de l’École des beaux-arts de Munich, Konrad Loder mêle technique simple et processus mathématique complexe dans son œuvre. Il se joue du matériau, du nombre et de la forme. Utilisant des matériaux récupérés, il déploie un vocabulaire géométrique associé à des gestes rudimentaires (fendre, creuser, empiler, taper, etc.). Il cherche à susciter des réactions de la part du spectateur : trouver, toucher, décomposer, manipuler…

Artiste représenté par la galerie Duboys.

En savoir + sur l’OEUVRE

Saüle (« pilier » en allemand) est une installation de treize anneaux en acier peint dans des couleurs vives. Chaque anneau est découpé en plusieurs formes géométriques offrant de multiples possibilités d’assemblages une fois déployées. Entre jeu de construction, amas de formes, suite de volumes sans lien, toutes les variations sont possibles.

Expositions -> Art Contemporain

Centre Paris’Anim Binet 28 avenue de la Porte de Montmartre Paris 75018

13 : Porte de Saint-Ouen (599m) 13 : Garibaldi (695m)



Contact :Ville de Paris https://www.paris.fr/pages/le-fonds-municipal-d-art-contemporain-fmac-5175/ https://www.facebook.com/fondsartcontemporain.paris

Expositions -> Art Contemporain Expos

Date complète :

2021-10-05T10:00:00+02:00_2021-10-05T13:00:00+02:00;2021-10-07T10:00:00+02:00_2021-10-07T13:00:00+02:00;2021-10-08T10:00:00+02:00_2021-10-08T13:00:00+02:00;2021-10-12T10:00:00+02:00_2021-10-12T13:00:00+02:00;2021-10-14T10:00:00+02:00_2021-10-14T13:00:00+02:00;2021-10-15T10:00:00+02:00_2021-10-15T13:00:00+02:00;2021-10-19T10:00:00+02:00_2021-10-19T13:00:00+02:00;2021-10-21T10:00:00+02:00_2021-10-21T13:00:00+02:00;2021-10-22T10:00:00+02:00_2021-10-22T13:00:00+02:00;2021-10-26T10:00:00+02:00_2021-10-26T13:00:00+02:00;2021-10-28T10:00:00+02:00_2021-10-28T13:00:00+02:00;2021-10-29T10:00:00+02:00_2021-10-29T13:00:00+02:00;2021-11-02T10:00:00+01:00_2021-11-02T13:00:00+01:00;2021-11-04T10:00:00+01:00_2021-11-04T13:00:00+01:00;2021-11-05T10:00:00+01:00_2021-11-05T13:00:00+01:00;2021-11-09T10:00:00+01:00_2021-11-09T13:00:00+01:00;2021-11-11T10:00:00+01:00_2021-11-11T13:00:00+01:00;2021-11-12T10:00:00+01:00_2021-11-12T13:00:00+01:00;2021-11-16T10:00:00+01:00_2021-11-16T13:00:00+01:00;2021-11-18T10:00:00+01:00_2021-11-18T13:00:00+01:00;2021-11-19T10:00:00+01:00_2021-11-19T13:00:00+01:00;2021-11-23T10:00:00+01:00_2021-11-23T13:00:00+01:00;2021-11-25T10:00:00+01:00_2021-11-25T13:00:00+01:00;2021-11-26T10:00:00+01:00_2021-11-26T13:00:00+01:00;2021-11-30T10:00:00+01:00_2021-11-30T13:00:00+01:00;2021-12-02T10:00:00+01:00_2021-12-02T13:00:00+01:00;2021-12-03T10:00:00+01:00_2021-12-03T13:00:00+01:00;2021-12-07T10:00:00+01:00_2021-12-07T13:00:00+01:00;2021-12-09T10:00:00+01:00_2021-12-09T13:00:00+01:00;2021-12-10T10:00:00+01:00_2021-12-10T13:00:00+01:00;2021-12-14T10:00:00+01:00_2021-12-14T13:00:00+01:00;2021-10-05T14:00:00+02:00_2021-10-05T22:00:00+02:00;2021-10-07T14:00:00+02:00_2021-10-07T22:00:00+02:00;2021-10-12T14:00:00+02:00_2021-10-12T22:00:00+02:00;2021-10-14T14:00:00+02:00_2021-10-14T22:00:00+02:00;2021-10-19T14:00:00+02:00_2021-10-19T22:00:00+02:00;2021-10-21T14:00:00+02:00_2021-10-21T22:00:00+02:00;2021-10-26T14:00:00+02:00_2021-10-26T22:00:00+02:00;2021-10-28T14:00:00+02:00_2021-10-28T22:00:00+02:00;2021-11-02T14:00:00+01:00_2021-11-02T22:00:00+01:00;2021-11-04T14:00:00+01:00_2021-11-04T22:00:00+01:00;2021-11-09T14:00:00+01:00_2021-11-09T22:00:00+01:00;2021-11-11T14:00:00+01:00_2021-11-11T22:00:00+01:00;2021-11-16T14:00:00+01:00_2021-11-16T22:00:00+01:00;2021-11-18T14:00:00+01:00_2021-11-18T22:00:00+01:00;2021-11-23T14:00:00+01:00_2021-11-23T22:00:00+01:00;2021-11-25T14:00:00+01:00_2021-11-25T22:00:00+01:00;2021-11-30T14:00:00+01:00_2021-11-30T22:00:00+01:00;2021-12-02T14:00:00+01:00_2021-12-02T22:00:00+01:00;2021-12-07T14:00:00+01:00_2021-12-07T22:00:00+01:00;2021-12-09T14:00:00+01:00_2021-12-09T22:00:00+01:00;2021-12-14T14:00:00+01:00_2021-12-14T22:00:00+01:00;2021-10-06T12:45:00+02:00_2021-10-06T23:00:00+02:00;2021-10-13T12:45:00+02:00_2021-10-13T23:00:00+02:00;2021-10-20T12:45:00+02:00_2021-10-20T23:00:00+02:00;2021-10-27T12:45:00+02:00_2021-10-27T23:00:00+02:00;2021-11-03T12:45:00+01:00_2021-11-03T23:00:00+01:00;2021-11-10T12:45:00+01:00_2021-11-10T23:00:00+01:00;2021-11-17T12:45:00+01:00_2021-11-17T23:00:00+01:00;2021-11-24T12:45:00+01:00_2021-11-24T23:00:00+01:00;2021-12-01T12:45:00+01:00_2021-12-01T23:00:00+01:00;2021-12-08T12:45:00+01:00_2021-12-08T23:00:00+01:00;2021-12-15T12:45:00+01:00_2021-12-15T23:00:00+01:00;2021-10-08T14:00:00+02:00_2021-10-08T21:15:00+02:00;2021-10-15T14:00:00+02:00_2021-10-15T21:15:00+02:00;2021-10-22T14:00:00+02:00_2021-10-22T21:15:00+02:00;2021-10-29T14:00:00+02:00_2021-10-29T21:15:00+02:00;2021-11-05T14:00:00+01:00_2021-11-05T21:15:00+01:00;2021-11-12T14:00:00+01:00_2021-11-12T21:15:00+01:00;2021-11-19T14:00:00+01:00_2021-11-19T21:15:00+01:00;2021-11-26T14:00:00+01:00_2021-11-26T21:15:00+01:00;2021-12-03T14:00:00+01:00_2021-12-03T21:15:00+01:00;2021-12-10T14:00:00+01:00_2021-12-10T21:15:00+01:00;2021-10-09T09:30:00+02:00_2021-10-09T18:30:00+02:00;2021-10-16T09:30:00+02:00_2021-10-16T18:30:00+02:00;2021-10-23T09:30:00+02:00_2021-10-23T18:30:00+02:00;2021-10-30T09:30:00+02:00_2021-10-30T18:30:00+02:00;2021-11-06T09:30:00+01:00_2021-11-06T18:30:00+01:00;2021-11-13T09:30:00+01:00_2021-11-13T18:30:00+01:00;2021-11-20T09:30:00+01:00_2021-11-20T18:30:00+01:00;2021-11-27T09:30:00+01:00_2021-11-27T18:30:00+01:00;2021-12-04T09:30:00+01:00_2021-12-04T18:30:00+01:00;2021-12-11T09:30:00+01:00_2021-12-11T18:30:00+01:00;2021-10-04T14:00:00+02:00_2021-10-04T21:30:00+02:00;2021-10-11T14:00:00+02:00_2021-10-11T21:30:00+02:00;2021-10-18T14:00:00+02:00_2021-10-18T21:30:00+02:00;2021-10-25T14:00:00+02:00_2021-10-25T21:30:00+02:00;2021-11-01T14:00:00+01:00_2021-11-01T21:30:00+01:00;2021-11-08T14:00:00+01:00_2021-11-08T21:30:00+01:00;2021-11-15T14:00:00+01:00_2021-11-15T21:30:00+01:00;2021-11-22T14:00:00+01:00_2021-11-22T21:30:00+01:00;2021-11-29T14:00:00+01:00_2021-11-29T21:30:00+01:00;2021-12-06T14:00:00+01:00_2021-12-06T21:30:00+01:00;2021-12-13T14:00:00+01:00_2021-12-13T21:30:00+01:00

Cécile Lasne © Adagp, Paris