RENCONTRES INATTENDUES : Kenny Dunkan Le Carreau du Temple, 4 octobre 2021, Paris.

Dans tout Paris, plus de 80 œuvres du Fonds d’art contemporain – Paris Collections s’installent dans les lieux de votre quotidien. À découvrir au fil de 5 parcours thématiques.

RENCONTRES INATTENDUES / Parcours 3 – Identités singulières et solidarités au cœur de la ville



Kenny Dunkan



UDRIVINMECRAZ

2014

Nouveaux médias

Vidéo, couleur, son

8 min. 34, édition 2/5 + 1 EA

Acquisition 2015 – Fonds art contemporain – Paris Collections

© Adagp, Paris

Né en 1988, Pointe-à-Pitre (Guadeloupe, France)

Vit et travaille à Paris

Diplômé de l’École nationale supérieure des arts décoratifs. Kenny Dunkan est influencé par ses origines guadeloupéennes mais également par l’univers urbain. Ses œuvres révèlent un processus créatif souvent répétitif, tel un rituel, où il transforme des éléments manufacturés ou sériels en objets artisanaux. Il donne vie à ses œuvres lors de performances où son corps tient une place centrale.

UDRIVINMECRAZ, qui signifie en argot « tu me rends fou », renvoie à l’attraction qu’exerce Paris auprès de l’artiste. Face à la tour Eiffel et vêtu d’une de ses parures protectrices brodée de porte-clés dorés en forme de tour Eiffel, l’artiste improvise une danse. Cette performance, inspirée des danses guadeloupéennes, est réalisée sous le regard amusé des touristes et des vendeurs ambulants de la place du Trocadéro, symbole touristique par excellence. Le son entêtant des colifichets renforce cette impression de transe.

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée Paris 75003

