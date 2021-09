RENCONTRES INATTENDUES : Kenny Dunkan Bibliothèque Aimé Césaire, 5 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 5 octobre au 15 décembre 2021 :

samedi de 10h à 18h

et mardi, jeudi, vendredi de 13h à 19h

et mercredi de 10h à 19h

gratuit

Dans tout Paris, plus de 80 œuvres du Fonds d’art contemporain – Paris Collections s’installent dans les lieux de votre quotidien. À découvrir au fil de 5 parcours thématiques.

RENCONTRES INATTENDUES / Parcours 3 – Identités singulières et solidarités au cœur de la ville



Avec

Kenny Dunkan



Mwen Paré

2014

Sculpture

Écrous en acier, colliers de serrage de type Rislan en nylon transparent, fils de nylon transparent

Coiffe : 50 x 37 cm ; plastron : 111 x 60 x 21 cm

Acquisition 2015 – Fonds art contemporain – Paris Collections

Julien Vidal / Parisienne de Photographie © Adagp, Paris

En savoir + sur l’ARTISTE

Né en 1988, Pointe-à-Pitre (Guadeloupe, France)

Vit et travaille à Paris

Diplômé de l’École nationale supérieure des arts décoratifs. Kenny Dunkan est influencé par ses origines guadeloupéennes mais également par l’univers urbain. Ses œuvres révèlent un processus créatif souvent répétitif, tel un rituel, où il transforme des éléments manufacturés ou sériels en objets artisanaux. Il donne vie à ses œuvres lors de performances où son corps tient une place centrale.

En savoir + sur l’ŒUVRE

Jouant sur la polysémie du titre Mwen Paré, qui signifie à la foi « je suis prêt » et « je suis paré » en créole guadeloupéen, Kenny Dunkan réalise ici une parure de protection des temps modernes. La coiffe et le plastron, tel une cotte de maille, sont constitués d’écrous assemblés au moyen de colliers de serrage et de fil de nylon. Il convoque tant le vocabulaire ornemental des parures guerrières que les souvenirs des parades de carnaval antillais. On y retrouve le côté exubérant de costumes surdimensionnés, brillants, bruyants à la fois festifs et effrayants.

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder Paris 75014

13 : Plaisance (191m) 13 : Pernety (528m)



