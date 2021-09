RENCONTRES INATTENDUES : Julie Béna MPAA/La Canopée – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs, 5 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 5 octobre au 15 décembre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 22h

et samedi de 10h à 19h

et dimanche de 14h à 19h

gratuit

Dans tout Paris, plus de 80 œuvres du Fonds d’art contemporain – Paris Collections s’installent dans les lieux de votre quotidien. À découvrir au fil de 5 parcours thématiques.





RENCONTRES INATTENDUES / Parcours 1 – Paris est une fête



Avec

Julie Béna



Purple Unicorn

De la série Purple Unicorn

2016

Installation

Cadre en métal, polyester, viscose, chaîne dorée, boucle d’oreille

158 x 170 x 4 cm

Acquisition 2017 – Fonds d’art contemporain – Paris Collections

Stéphane Piera / Parisienne de Photographie © Adagp, Paris, 2021

Née 1982, Paris (Île-de-France, France)

Vit et travaille à Pantin (Île-de-France, France) et à Prague (République tchèque)

Diplômée de la Villa Arson (Nice) et de la Gerrit Rietveld Academie (Amsterdam), Julie Béna pratique la sculpture, l’installation et la performance en s’inspirant des univers de la littérature, du cinéma, du théâtre et de la culture populaire.

Artiste représentée par la galerie Joseph Tang.

Pour la série Purple Unicorn, l’artiste a créé des oeuvres constituées d’un assemblage de tissus, de métal et de bijoux rappelant des tenues du monde de la nuit. Cette oeuvre se situe entre l’évocation d’une vitrine de magasin de vêtements féminins et le rideau rouge d’une scène de peep show. Les tissus en matière extensible et les bijoux reflètent la tension entre ce qui est caché et dévoilé jouant ainsi avec la notion de vanité. À travers cette oeuvre, l’artiste déjoue les catégorisations vestimentaires et cherche à démontrer que le sentiment d’ordinaire et de vulgarité n’est que le reflet d’une appréciation personnelle.

MPAA/La Canopée – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 10 passage de La Canopée Paris 75001

4 : Les Halles (68m) 4 : Étienne Marcel (216m)



Contact :Ville de Paris https://www.paris.fr/pages/le-fonds-municipal-d-art-contemporain-fmac-5175/ https://www.facebook.com/fondsartcontemporain.paris

Julie Béna, Purple Unicorn, 2016, Cadre en métal, polyester, viscose, chaîne dorée, boucle d’oreille, Stéphane Piera/Parisienne de Photographie © Adagp, Paris