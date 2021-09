RENCONTRES INATTENDUES : Jean-Alain Corre Cité internationale des arts, 4 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 4 octobre au 15 décembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 9h à 12h

gratuit

Dans tout Paris, plus de 80 œuvres du Fonds d’art contemporain – Paris Collections s’installent dans les lieux de votre quotidien. À découvrir au fil de 5 parcours thématiques.





RENCONTRES INATTENDUES / Parcours 2 – Expérience(s) architecturale(s)

Avec

Jean-Alain Corre

Sardine Pisces Hot Reality Problem Loving You Make Me Feel Mighty Real, 2019

Sculpture

Céramique, acier inoxydable, textile, lurex, feuille d’or

120 x 80 x 80 cm

Acquisition 2020 – Fonds art contemporain – Paris Collections

Hélène Mauri © Jean-Alain Corre

En savoir + sur l’ARTISTE

1981, Landivisiau (France).

Vit et travaille à Paris.

Jean-Alain Corre est diplômé de l’École de recherche graphique de Bruxelles et de l’École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon. Sa pratique est multiple et faite d’assemblage, de sculpture, de dessin et de peinture. Elle s’étend dans l’écriture à travers le personnage de Johnny, « artiste poisson ascendant poisson », que l’artiste crée en 2006. Johnny, dont l’attribut fétiche est le poisson, est à la fois souffleur d’idées et de formes, moteur conceptuel et intermédiaire entre l’œuvre et son auteur.

En savoir + sur l’OEUVRE

Associant entre autres un poisson doré, un traversin et une poubelle, Sardine Pisces Hot Reality Problem Loving You Make Me Feel Mighty Real reflète la démarche de Jean-Alain Corre. Il assemble régulièrement objets domestiques, formes standardisés et ornements divers, se fondant sur une observation du réel autant que de l’imagination.

Cité internationale des arts 18, rue de l’Hôtel de Ville Paris 75004

7 : Pont Marie (143m) 1 : Saint-Paul (344m)



Contact :Ville de Paris https://www.paris.fr/pages/le-fonds-municipal-d-art-contemporain-fmac-5175/ https://www.facebook.com/fondsartcontemporain.paris

Jean-Alain Corre, Sardine Pisces Hot Reality Problem Loving You Make Me Feel Mighty Real, 2019 [détails]