RENCONTRES INATTENDUES : Isa Melsheimer Ecole Professionnelle Supérieure d’Assistant en Architecture (EPS-AA), 4 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 4 octobre au 15 décembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h à 19h

gratuit

RENCONTRES INATTENDUES / Parcours 2 – Expérience(s) architecturale(s)



Avec

Isa Melsheimer



Dachgarten/Treppe

2010

Sculpture

Béton, terre, plantes vertes

21 x 50,5 x 57,5 cm

Acquisition 2011 – Fonds art contemporain – Paris Collections

© Isa Melsheimer

En savoir + sur l’ARTISTE

Née 1968, Neuss (Alemagne)

Vit et travaille à Berlin

Diplômée de la Hochschule der Künste de Berlin, Isa Melsheimer interroge l’urbanisme et l’architecture à travers une pratique de la sculpture. Dans ses relectures de l’architecture moderniste sous forme de maquettes, l’artiste porte son attention tant sur le langage formel d’une construction que sur l’ensemble du projet qui la sous-tend, afin d’interroger les relations complexes qui se jouent entre forme, fonction et usage.

Artiste représentée par la galerie Jocelyn Wolff.

En savoir + sur l’OEUVRE

Dachgarten/Treppe s’inspire d’un appartement réalisé en 1929 par Le Corbusier pour Charles Beistegui. Décorateur, collectionneur parisien et fervent admirateur du surréalisme, ce dernier commande à l’architecte un lieu exclusivement destiné à accueillir des soirées festives. Le séjour, situé au dernier étage, y prend la forme d’un toit-terrasse à ciel ouvert. Entre brutalité minérale et développement organique, l’œuvre d’Isa Melsheimer souhaite rendre compte de la relation étrange qui a uni les deux hommes le temps de ce projet, tout en développant une réflexion plus générale sur la coexistence entre nature et architecture.

Ecole Professionnelle Supérieure d’Assistant en Architecture (EPS-AA) 80 rue Rebeval Paris 75019

11 : Pyrénées (206m) 7bis : Buttes Chaumont (421m)



Date complète :

© Isa Melsheimer