Date et horaire exacts : Du 5 octobre au 15 décembre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 14h à 18h

gratuit

Dans tout Paris, plus de 80 œuvres du Fonds d’art contemporain – Paris Collections s’installent dans les lieux de votre quotidien. À découvrir au fil de 5 parcours thématiques.

Né en 1966, Dieulefit (Auvergne-Rhône-Alpes, France), vit et travaille en France Gilles Delmas est un vidéaste qui s’intéresse au monde de la danse contemporaine, filmant notamment les chorégraphes Sidi Larbi Cherkaoui et Akram Khan. Il manifeste par ailleurs une fascination pour les croyances et les rituels à l’échelle du globe. Artiste représenté par la galerie Rouge .

Dans The Ferryman, récit sous forme de performance chorégraphique, il filme le parcours initiatique d’un homme-cerf interprété par le danseur et chorégraphe Damien Jalet. Soumis aux rituels des Yamabushis, moines bouddhistes japonais, cet être hybride entre progressivement en communication avec la sphère de l’invisible et entreprend un voyage qui le mène de l’ombre à la lumière. Son ascension d’une montagne en six étapes est une métaphore du voyage de l’âme humaine. Le film, ponctué de paysages du Japon, de Bali et de l’île écossaise de Skye, où la nature est omniprésente, a pour sujet central le rapport ancestral de l’homme à la nature. La ville fantôme traversée par l’homme- cerf à la fin du film n’est autre qu’une ville voisine de Fukushima, métaphore d’une humanité qui se confronte à la nature au lieu de faire corps avec elle.