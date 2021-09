RENCONTRES INATTENDUES : Florian Sumi Mairie du 8e arrondissement, 4 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 4 octobre au 15 décembre 2021 :

samedi de 9h à 12h30

et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h30 à 17h

gratuit

Dans tout Paris, plus de 80 œuvres du Fonds d’art contemporain – Paris Collections s’installent dans les lieux de votre quotidien. À découvrir au fil de 5 parcours thématiques.





RENCONTRES INATTENDUES / Parcours 4 – Ville fantasmée et réinventée

Avec

Florian Sumi



CLOCKWORKS #2

De la sérié CLOCKWORKS

2014

Sculpture

Acier inoxydable, aluminium, cerisier, hêtre

140 x 55 x 75 cm

Acquisition 2021 du Fonds d’art contemporain – Paris Collections

En savoir + sur l’ARTISTE

Né en 1984, à Paris (France), vit et travaille à Paris.

Sculpteur, vidéaste, musicien et acteur / performeur, Florian Sumi, diplômé de l’École nationale supérieure d’art de Dijon. Il travaille le bois, le métal,

l’image, la chimie. Son œuvre se focalise sur la relation entre technique, progrès et idéologies, que ces techniques soient savantes (la biotechnologie),

médiatiques (la publicité) ou au contraire vernaculaires (la magie blanche).

En savoir + sur l’OEUVRE

Clockworks #2 est une machine à fabriquer du temps, évoquant une horloge. Pour donner l’heure, la manivelle doit être actionnée au bon

rythme, celui des secondes. Le temps passé à indiquer le temps est donc le temps lui-même. Mêlant la technique traditionnelle du tournage

et celles plus récentes de découpes du métal, l’œuvre interroge la construction et l’évolution d’une société tournant autour du progrès

technique.

Expositions -> Art Contemporain

Mairie du 8e arrondissement 3 rue de Lisbonne Paris 75008

9 : Saint-Augustin (401m) 3 : Europe (402m)



Contact :Ville de Paris https://www.paris.fr/pages/le-fonds-municipal-d-art-contemporain-fmac-5175/ https://www.facebook.com/fondsartcontemporain.paris

Expositions -> Art Contemporain Expos

Date complète :

2021-10-09T09:00:00+02:00_2021-10-09T12:30:00+02:00;2021-10-16T09:00:00+02:00_2021-10-16T12:30:00+02:00;2021-10-23T09:00:00+02:00_2021-10-23T12:30:00+02:00;2021-10-30T09:00:00+02:00_2021-10-30T12:30:00+02:00;2021-11-06T09:00:00+01:00_2021-11-06T12:30:00+01:00;2021-11-13T09:00:00+01:00_2021-11-13T12:30:00+01:00;2021-11-20T09:00:00+01:00_2021-11-20T12:30:00+01:00;2021-11-27T09:00:00+01:00_2021-11-27T12:30:00+01:00;2021-12-04T09:00:00+01:00_2021-12-04T12:30:00+01:00;2021-12-11T09:00:00+01:00_2021-12-11T12:30:00+01:00;2021-10-04T08:30:00+02:00_2021-10-04T17:00:00+02:00;2021-10-05T08:30:00+02:00_2021-10-05T17:00:00+02:00;2021-10-06T08:30:00+02:00_2021-10-06T17:00:00+02:00;2021-10-07T08:30:00+02:00_2021-10-07T17:00:00+02:00;2021-10-08T08:30:00+02:00_2021-10-08T17:00:00+02:00;2021-10-11T08:30:00+02:00_2021-10-11T17:00:00+02:00;2021-10-12T08:30:00+02:00_2021-10-12T17:00:00+02:00;2021-10-13T08:30:00+02:00_2021-10-13T17:00:00+02:00;2021-10-14T08:30:00+02:00_2021-10-14T17:00:00+02:00;2021-10-15T08:30:00+02:00_2021-10-15T17:00:00+02:00;2021-10-18T08:30:00+02:00_2021-10-18T17:00:00+02:00;2021-10-19T08:30:00+02:00_2021-10-19T17:00:00+02:00;2021-10-20T08:30:00+02:00_2021-10-20T17:00:00+02:00;2021-10-21T08:30:00+02:00_2021-10-21T17:00:00+02:00;2021-10-22T08:30:00+02:00_2021-10-22T17:00:00+02:00;2021-10-25T08:30:00+02:00_2021-10-25T17:00:00+02:00;2021-10-26T08:30:00+02:00_2021-10-26T17:00:00+02:00;2021-10-27T08:30:00+02:00_2021-10-27T17:00:00+02:00;2021-10-28T08:30:00+02:00_2021-10-28T17:00:00+02:00;2021-10-29T08:30:00+02:00_2021-10-29T17:00:00+02:00;2021-11-01T08:30:00+01:00_2021-11-01T17:00:00+01:00;2021-11-02T08:30:00+01:00_2021-11-02T17:00:00+01:00;2021-11-03T08:30:00+01:00_2021-11-03T17:00:00+01:00;2021-11-04T08:30:00+01:00_2021-11-04T17:00:00+01:00;2021-11-05T08:30:00+01:00_2021-11-05T17:00:00+01:00;2021-11-08T08:30:00+01:00_2021-11-08T17:00:00+01:00;2021-11-09T08:30:00+01:00_2021-11-09T17:00:00+01:00;2021-11-10T08:30:00+01:00_2021-11-10T17:00:00+01:00;2021-11-11T08:30:00+01:00_2021-11-11T17:00:00+01:00;2021-11-12T08:30:00+01:00_2021-11-12T17:00:00+01:00;2021-11-15T08:30:00+01:00_2021-11-15T17:00:00+01:00;2021-11-16T08:30:00+01:00_2021-11-16T17:00:00+01:00;2021-11-17T08:30:00+01:00_2021-11-17T17:00:00+01:00;2021-11-18T08:30:00+01:00_2021-11-18T17:00:00+01:00;2021-11-19T08:30:00+01:00_2021-11-19T17:00:00+01:00;2021-11-22T08:30:00+01:00_2021-11-22T17:00:00+01:00;2021-11-23T08:30:00+01:00_2021-11-23T17:00:00+01:00;2021-11-24T08:30:00+01:00_2021-11-24T17:00:00+01:00;2021-11-25T08:30:00+01:00_2021-11-25T17:00:00+01:00;2021-11-26T08:30:00+01:00_2021-11-26T17:00:00+01:00;2021-11-29T08:30:00+01:00_2021-11-29T17:00:00+01:00;2021-11-30T08:30:00+01:00_2021-11-30T17:00:00+01:00;2021-12-01T08:30:00+01:00_2021-12-01T17:00:00+01:00;2021-12-02T08:30:00+01:00_2021-12-02T17:00:00+01:00;2021-12-03T08:30:00+01:00_2021-12-03T17:00:00+01:00;2021-12-06T08:30:00+01:00_2021-12-06T17:00:00+01:00;2021-12-07T08:30:00+01:00_2021-12-07T17:00:00+01:00;2021-12-08T08:30:00+01:00_2021-12-08T17:00:00+01:00;2021-12-09T08:30:00+01:00_2021-12-09T17:00:00+01:00;2021-12-10T08:30:00+01:00_2021-12-10T17:00:00+01:00;2021-12-13T08:30:00+01:00_2021-12-13T17:00:00+01:00;2021-12-14T08:30:00+01:00_2021-12-14T17:00:00+01:00;2021-12-15T08:30:00+01:00_2021-12-15T17:00:00+01:00

Florian Sumi, Clockworks #2, de la série Clockworks 2014, sculpture. Crédit : Photo Fanny_Trichet © Florian Sumi