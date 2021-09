RENCONTRES INATTENDUES : Evangelia Kranioti Cité internationale des arts, 4 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 4 octobre au 15 décembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 9h à 0h

gratuit

Dans tout Paris, plus de 80 œuvres du Fonds d’art contemporain – Paris Collections s’installent dans les lieux de votre quotidien. À découvrir au fil de 5 parcours thématiques.





RENCONTRES INATTENDUES / Parcours 2 – Expérience(s) architecturale(s)



Avec

Evangelia Kranioti



Desert on board

De la série Exotica, erotica, etc.

2011

Photographie

Impression jet d’encre sur papier contrecollé sur Dibond

83,9 x 129,3 cm, édition 1/5 + 2EA

Acquisition 2015 – Fonds art contemporain – Paris Collections

Julien Vidal / Parisienne de Photographie © Adagp, Paris

En savoir + sur l’ARTISTE

Née 1979, Athène (Grèce)

Vit et travaille à Paris

Photographe et réalisatrice, Evangelia Kranioti explore les marges de la société. À travers une pratique quasi anthropologique, elle renouvelle les regards portés sur des hommes et femmes laissés pour compte : marins au long cours, travailleuses du sexe, domestiques, migrants, transgenre. L’artiste fabrique des récits à partir de ces réalités vécues : des histoires de voyages, de déracinement, d’amours éphémères, d’exclusion, de découverte de l’Autre.

Artiste représentée par la galerie Sator.

En savoir + sur l’OEUVRE

Guidée par la tradition maritime de sa Grèce natale et fascinée très jeune par les cartes marines, l’artiste s’est embarquée plusieurs mois sur des navires marchands. Issue de la série Exotica, erotica, etc., la photographie Desert on board montre la cale d’un cargo contenant des graines de soja qu’un marin en combinaison asperge de produit phytosanitaire. La scène prise en lumière naturelle et à l’échelle du navire suscitent un sentiment de mystère doublé de fascination. Elle montre aussi la solitude de ces marins navigants sur toutes les mers du globe des mois durant loin des leurs et de leur pays.

Cité internationale des arts 18, rue de l’Hôtel de Ville Paris 75004

7 : Pont Marie (143m) 1 : Saint-Paul (344m)



Contact :Ville de Paris https://www.paris.fr/pages/le-fonds-municipal-d-art-contemporain-fmac-5175/ https://www.facebook.com/fondsartcontemporain.paris

Date complète :

