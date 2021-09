Paris Mairie du 20e arrondissement île de France, Paris RENCONTRES INATTENDUES : Elsa Sahal Mairie du 20e arrondissement Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

RENCONTRES INATTENDUES : Elsa Sahal Mairie du 20e arrondissement, 26 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 25 octobre au 15 décembre 2021 :

mardi, mercredi, vendredi de 8h30 à 17h

et jeudi de 8h30 à 19h30

gratuit

Dans tout Paris, plus de 80 œuvres du Fonds d’art contemporain – Paris Collections s’installent dans les lieux de votre quotidien. À découvrir au fil de 5 parcours thématiques.

RENCONTRES INATTENDUES / Parcours 4 – Ville fantasmée et réinventée

Avec Elsa Sahal

ELSA SAHAL

L’ALCHIMISTE

2010 – 2016

Sculpture

Céramique émaillée et parpaings

173 x 87 x 87 cm

Acquisition 2017 du Fonds d’art contemporain – Paris Collections En savoir + sur l’ARTISTE Née en 1975, à Bagnolet (France), vit et travaille à Paris. Elsa Sahal est diplômée de l’École nationale des beaux-arts de Paris. Lauréate de nombreux prix et résidences, elle travaille autour de la céramique, des émaux et de la cuisson à très haute température. Artiste représentée par la galerie Papillon, à Paris. En savoir + sur l’OEUVRE Pensée pour l’exposition Athanor au Centre régional d’art contemporain de Sète, évoquant le fourneau de l’alchimiste, cette sculpture est une réalisation

à part dans le travail de l’artiste car elle n’appartient, pour l’instant, à aucune série. Tout comme l’alchimiste laisse travailler les minerais au

cœur des fourneaux pour percer les secrets du vivant et de la cosmogénèse, la céramiste transforme la glaise en céramique grâce au travail du

feu. Cette imposante sculpture incarne la métamorphose de la matière et se présente ainsi comme un véritable manifeste de l’art de la céramique. Expositions -> Art Contemporain Mairie du 20e arrondissement 6 place Gambetta Paris 75020

3, 3bis : Gambetta (55m) 3bis : Pelleport (413m)

Contact :Ville de Paris https://www.paris.fr/pages/le-fonds-municipal-d-art-contemporain-fmac-5175/ https://www.facebook.com/fondsartcontemporain.paris

Date complète :

Elsa Sahal, L’Alchimiste, 2010 – 2016, sculpture, céramique émaillée et parpaings. Crédit photo : Marc Domage © Adagp, Paris, 2021

