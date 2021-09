RENCONTRES INATTENDUES : Didier Marcel Académie du Climat, 5 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 5 octobre au 15 décembre 2021 :

mardi, mercredi de 9h à 21h30

et jeudi, vendredi, samedi de 9h à 23h

et dimanche de 9h à 18h

gratuit

Dans tout Paris, plus de 80 œuvres du Fonds d’art contemporain – Paris Collections s’installent dans les lieux de votre quotidien. À découvrir au fil de 5 parcours thématiques.





RENCONTRES INATTENDUES / Parcours 5 – Immersion dans la nature



Avec

Didier Marcel



Sans Titre (Paysage)

1999

Sculpture

Botte de paille de blé et altuglas

Acquisition 2003 – Fonds art contemporain – Paris Collections

© Adagp, Paris

En savoir + sur l’ARTISTE

Né 1961, Besançon (France)

Vit et travaille à Dijon

Diplômé de l’École des beaux-arts de Besançon, Didier Marcel évoque dans son œuvre le côté artificiel de la nature et remet en cause son authenticité : forêts reconstruites, nature domestiquée, mise sous cloche, tel un produit manufacturé de l’ère industrielle. Empruntant son vocabulaire aux zones rurales ou périurbaines, l’artiste transforme les éléments naturels pour lui faire perdre leur fonction originelle.

Artiste représenté par la galerie Michel Rein.

En savoir + sur l’OEUVRE

Cette botte de paille enfermée dans un cylindre de plexiglas nous présente une nature naturalisée ou « empaillée ». Tel un travail mémoriel sur le travail manuel et l’évolution du paysage, il met en exergue l’image d’un paysage ordonné et esthétisé par l’homme : les bottes cylindriques ou rectangulaires créées par des machines, ayant succédé aux meules. Mises en vitrine, cette botte devient une véritable sculpture domestique.

Expositions -> Art Contemporain

Académie du Climat 2 Place Baudoyer Paris 75004

1, 11 : Hôtel de Ville (312m) 7 : Pont Marie (342m)



Contact :Ville de Paris https://www.paris.fr/pages/le-fonds-municipal-d-art-contemporain-fmac-5175/ https://www.facebook.com/fondsartcontemporain.paris

