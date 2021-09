Paris Paris Rendez-Vous île de France, Paris RENCONTRES INATTENDUES : David Horvitz Paris Rendez-Vous Paris Catégories d’évènement: île de France

RENCONTRES INATTENDUES : David Horvitz Paris Rendez-Vous, 4 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 4 octobre au 15 décembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 10h à 19h

gratuit

Dans tout Paris, plus de 80 œuvres du Fonds d’art contemporain – Paris Collections s’installent dans les lieux de votre quotidien. À découvrir au fil de 5 parcours thématiques.

RENCONTRES INATTENDUES / Parcours 4 – Ville fantasmée et réinventée

Avec David Horvitz

Eridanus (Paris)

2018

Installation

Diaporama numérique de 60 images et un plan poinçonné

Plan : 49 x 83,5 cm

1/2 EA + 5 éditions

Acquisition 2018 – Fonds art contemporain – Paris Collections

© David Horvitz En savoir + sur l’ARTISTE Né 1961, Los Angeles (États-Unis)

Vit et travaille à New-York

Formé au Japon et aux États-Unis, David Horvitz expose depuis la fin des années 2000, en Europe et aux États-Unis principalement, une œuvre usant de différents médiums : photographie, performances ou interventions dans l’espace public, édition, courriers. À chaque fois, il provoque de légers décalages dans notre environnement urbain pour en observer les effets. En savoir + sur l’OEUVRE Le projet Eridanus, composé d’un plan de la capitale et d’un diaporama de photographies, a été réalisé à Paris. Partant du constat que l’éclairage public rend difficile la vision des étoiles, l’artiste a cheminé dans Paris en suivant le tracé inversé de la constellation Eridan, et en éteignant, un lampadaire à chacun des 30 points. Cette constellation formée par l’obscurité, renvoyant le regard vers les étoiles, se termine à la galerie Allen, où a été présentée l’œuvre. Expositions -> Art Contemporain Paris Rendez-Vous 29 rue de Rivoli Paris 75004

© David Horvitz

