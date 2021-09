RENCONTRES INATTENDUES : Daniel Firman Mairie du 6e arrondissement, 4 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 4 octobre au 15 décembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, vendredi de 8h30 à 17h

et jeudi de 8h30 à 19h30

et samedi de 9h à 12h30

gratuit

Dans tout Paris, plus de 80 œuvres du Fonds d’art contemporain – Paris Collections s’installent dans les lieux de votre quotidien. À découvrir au fil de 5 parcours thématiques.





RENCONTRES INATTENDUES / Parcours 5 – Immersion dans la nature



Avec

Daniel Firman



Philodendron-table (version 2)

1995

Sculpture

Plâtre, acier et plastique

90 x 85 x 55 cm

Acquisition 1997 – Fonds art contemporain – Paris Collections

Photothèque des Musées de la Ville de Paris, Direction des Affaires culturelles de la Ville de Paris © Daniel Firman

En savoir + sur l’ARTISTE

Né 1966, Bron (France)

Vit et travaille à Saint-Priest et à Bordeaux

À la fin des années 1990, Daniel Firman travaille dans une veine hyperréaliste de la sculpture contemporaine, qui questionne le rapport entre le corps et son environnement. Il reproduit dans leurs moindres détails des objets extraits de notre quotidien en taille réelle. L’usage du plâtre dans ce processus, renvoie à la pratique artistique et scientifique du moulage, de la copie d’après original. Les doubles fantomatiques ainsi répliqués interrogent le spectateur sur son rapport à l’objet, à l’espace et au souvenir des lieux.

Artiste représenté par la galerie Ceysson et Bénétière.

En savoir + sur l’OEUVRE

Pour la série Plantes, Daniel Firman emprunte au réel une plante identifiable par tous, tant elle a investi nos intérieurs : le philodendron, un parasite naturel. Disposée sur une table en formica, cette nature morte contemporaine renvoie l’image familière d’un intérieur trop standardisé et interroge nos sociétés de consommation.

Expositions -> Art Contemporain

Mairie du 6e arrondissement 78 rue Bonaparte Paris 75006

4 : Saint-Sulpice (134m) 10 : Mabillon (326m)



Contact :Ville de Paris https://www.paris.fr/pages/le-fonds-municipal-d-art-contemporain-fmac-5175/ https://www.facebook.com/fondsartcontemporain.paris

Expositions -> Art Contemporain Expos

Date complète :

2021-10-04T08:30:00+02:00_2021-10-04T17:00:00+02:00;2021-10-05T08:30:00+02:00_2021-10-05T17:00:00+02:00;2021-10-06T08:30:00+02:00_2021-10-06T17:00:00+02:00;2021-10-08T08:30:00+02:00_2021-10-08T17:00:00+02:00;2021-10-11T08:30:00+02:00_2021-10-11T17:00:00+02:00;2021-10-12T08:30:00+02:00_2021-10-12T17:00:00+02:00;2021-10-13T08:30:00+02:00_2021-10-13T17:00:00+02:00;2021-10-15T08:30:00+02:00_2021-10-15T17:00:00+02:00;2021-10-18T08:30:00+02:00_2021-10-18T17:00:00+02:00;2021-10-19T08:30:00+02:00_2021-10-19T17:00:00+02:00;2021-10-20T08:30:00+02:00_2021-10-20T17:00:00+02:00;2021-10-22T08:30:00+02:00_2021-10-22T17:00:00+02:00;2021-10-25T08:30:00+02:00_2021-10-25T17:00:00+02:00;2021-10-26T08:30:00+02:00_2021-10-26T17:00:00+02:00;2021-10-27T08:30:00+02:00_2021-10-27T17:00:00+02:00;2021-10-29T08:30:00+02:00_2021-10-29T17:00:00+02:00;2021-11-01T08:30:00+01:00_2021-11-01T17:00:00+01:00;2021-11-02T08:30:00+01:00_2021-11-02T17:00:00+01:00;2021-11-03T08:30:00+01:00_2021-11-03T17:00:00+01:00;2021-11-05T08:30:00+01:00_2021-11-05T17:00:00+01:00;2021-11-08T08:30:00+01:00_2021-11-08T17:00:00+01:00;2021-11-09T08:30:00+01:00_2021-11-09T17:00:00+01:00;2021-11-10T08:30:00+01:00_2021-11-10T17:00:00+01:00;2021-11-12T08:30:00+01:00_2021-11-12T17:00:00+01:00;2021-11-15T08:30:00+01:00_2021-11-15T17:00:00+01:00;2021-11-16T08:30:00+01:00_2021-11-16T17:00:00+01:00;2021-11-17T08:30:00+01:00_2021-11-17T17:00:00+01:00;2021-11-19T08:30:00+01:00_2021-11-19T17:00:00+01:00;2021-11-22T08:30:00+01:00_2021-11-22T17:00:00+01:00;2021-11-23T08:30:00+01:00_2021-11-23T17:00:00+01:00;2021-11-24T08:30:00+01:00_2021-11-24T17:00:00+01:00;2021-11-26T08:30:00+01:00_2021-11-26T17:00:00+01:00;2021-11-29T08:30:00+01:00_2021-11-29T17:00:00+01:00;2021-11-30T08:30:00+01:00_2021-11-30T17:00:00+01:00;2021-12-01T08:30:00+01:00_2021-12-01T17:00:00+01:00;2021-12-03T08:30:00+01:00_2021-12-03T17:00:00+01:00;2021-12-06T08:30:00+01:00_2021-12-06T17:00:00+01:00;2021-12-07T08:30:00+01:00_2021-12-07T17:00:00+01:00;2021-12-08T08:30:00+01:00_2021-12-08T17:00:00+01:00;2021-12-10T08:30:00+01:00_2021-12-10T17:00:00+01:00;2021-12-13T08:30:00+01:00_2021-12-13T17:00:00+01:00;2021-12-14T08:30:00+01:00_2021-12-14T17:00:00+01:00;2021-12-15T08:30:00+01:00_2021-12-15T17:00:00+01:00;2021-10-07T08:30:00+02:00_2021-10-07T19:30:00+02:00;2021-10-14T08:30:00+02:00_2021-10-14T19:30:00+02:00;2021-10-21T08:30:00+02:00_2021-10-21T19:30:00+02:00;2021-10-28T08:30:00+02:00_2021-10-28T19:30:00+02:00;2021-11-04T08:30:00+01:00_2021-11-04T19:30:00+01:00;2021-11-11T08:30:00+01:00_2021-11-11T19:30:00+01:00;2021-11-18T08:30:00+01:00_2021-11-18T19:30:00+01:00;2021-11-25T08:30:00+01:00_2021-11-25T19:30:00+01:00;2021-12-02T08:30:00+01:00_2021-12-02T19:30:00+01:00;2021-12-09T08:30:00+01:00_2021-12-09T19:30:00+01:00;2021-10-09T09:00:00+02:00_2021-10-09T12:30:00+02:00;2021-10-16T09:00:00+02:00_2021-10-16T12:30:00+02:00;2021-10-23T09:00:00+02:00_2021-10-23T12:30:00+02:00;2021-10-30T09:00:00+02:00_2021-10-30T12:30:00+02:00;2021-11-06T09:00:00+01:00_2021-11-06T12:30:00+01:00;2021-11-13T09:00:00+01:00_2021-11-13T12:30:00+01:00;2021-11-20T09:00:00+01:00_2021-11-20T12:30:00+01:00;2021-11-27T09:00:00+01:00_2021-11-27T12:30:00+01:00;2021-12-04T09:00:00+01:00_2021-12-04T12:30:00+01:00;2021-12-11T09:00:00+01:00_2021-12-11T12:30:00+01:00

© Daniel Firman, Photothèque de la Ville de Paris, Direction des Affaires culturelles de la Ville de Paris