RENCONTRES INATTENDUES : Corentin Canesson Centre Paris Anim’ Espace Beaujon, 4 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 4 octobre au 15 décembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h30 à 19h

gratuit

Dans tout Paris, plus de 80 œuvres du Fonds d’art contemporain – Paris Collections s’installent dans les lieux de votre quotidien. À découvrir au fil de 5 parcours thématiques.





RENCONTRES INATTENDUES / Parcours 4 – Ville fantasmée et réinventée

Avec

Corentin Canesson

Day is out

2012

Pain Birds

2017

2 peintures

Acrylique sur toile

105 × 75 cm ; 100 x 100 cm

Acquisition 2019 – Fonds d’art contemporain – Paris Collections

Julien Vidal © Adagp, Paris, 2021

En savoir + sur l’ARTISTE

Né 1988, Brest ( France), vit et travaille à Paris (France).

Diplômé en 2011 de l’Ecole régionale des beaux-arts de Rennes, Corentin Canesson est un peintre musicien animé par le plaisir de créer. Il suit des protocoles créatifs, dont le résultat est résolument libre et léger. Ses motifs et ses fonds colorés et contrastés, empruntant à des esthétiques diverses, jouent de l’ambiguïté entre figuration et abstraction.

Artiste représenté par la galerie Sator.

> À découvrir : Interview de Corentin Canesson

En savoir + sur l’OEUVRE

Dans sa pratique, tous les supports sont bons pour une expérience artistique totale : affiches, pochettes de vinyles ou encore cartons d’invitations. DAY IS OUT fait référence au titre du groupe The Missing Season avec lequel il travaillait au moment de sa création. Écrites d’un coup de pinceau franc, les lettres envahissent toute la surface de la toile, et font échos aux graffitis. Le caractère abrupt du trait et les mots transcrits donnent à la toile un esprit rock et frondeur. Pain Birds fait partie d’une série de peintures débutées en 2014. Alors sans atelier, l’artiste décide de réaliser chaque mois le portrait d’un oiseau sur un format d’un mètre par un mètre, dans l’espace restreint de son salon. Il s’inspire des lithographies d’oiseaux contorsionnés de l’ornithologue américain Jean-Jacques Audubon.

Expositions -> Art Contemporain

Centre Paris Anim’ Espace Beaujon 208, rue du Faubourg Saint-Honoré Paris 75008

2 : Courcelles (455m) 1 : George V (479m)



Contact :Ville de Paris https://www.paris.fr/pages/le-fonds-municipal-d-art-contemporain-fmac-5175/ https://www.facebook.com/fondsartcontemporain.paris

Expositions -> Art Contemporain Expos

Date complète :

2021-10-04T10:30:00+02:00_2021-10-04T19:00:00+02:00;2021-10-05T10:30:00+02:00_2021-10-05T19:00:00+02:00;2021-10-06T10:30:00+02:00_2021-10-06T19:00:00+02:00;2021-10-07T10:30:00+02:00_2021-10-07T19:00:00+02:00;2021-10-08T10:30:00+02:00_2021-10-08T19:00:00+02:00;2021-10-11T10:30:00+02:00_2021-10-11T19:00:00+02:00;2021-10-12T10:30:00+02:00_2021-10-12T19:00:00+02:00;2021-10-13T10:30:00+02:00_2021-10-13T19:00:00+02:00;2021-10-14T10:30:00+02:00_2021-10-14T19:00:00+02:00;2021-10-15T10:30:00+02:00_2021-10-15T19:00:00+02:00;2021-10-18T10:30:00+02:00_2021-10-18T19:00:00+02:00;2021-10-19T10:30:00+02:00_2021-10-19T19:00:00+02:00;2021-10-20T10:30:00+02:00_2021-10-20T19:00:00+02:00;2021-10-21T10:30:00+02:00_2021-10-21T19:00:00+02:00;2021-10-22T10:30:00+02:00_2021-10-22T19:00:00+02:00;2021-10-25T10:30:00+02:00_2021-10-25T19:00:00+02:00;2021-10-26T10:30:00+02:00_2021-10-26T19:00:00+02:00;2021-10-27T10:30:00+02:00_2021-10-27T19:00:00+02:00;2021-10-28T10:30:00+02:00_2021-10-28T19:00:00+02:00;2021-10-29T10:30:00+02:00_2021-10-29T19:00:00+02:00;2021-11-01T10:30:00+01:00_2021-11-01T19:00:00+01:00;2021-11-02T10:30:00+01:00_2021-11-02T19:00:00+01:00;2021-11-03T10:30:00+01:00_2021-11-03T19:00:00+01:00;2021-11-04T10:30:00+01:00_2021-11-04T19:00:00+01:00;2021-11-05T10:30:00+01:00_2021-11-05T19:00:00+01:00;2021-11-08T10:30:00+01:00_2021-11-08T19:00:00+01:00;2021-11-09T10:30:00+01:00_2021-11-09T19:00:00+01:00;2021-11-10T10:30:00+01:00_2021-11-10T19:00:00+01:00;2021-11-11T10:30:00+01:00_2021-11-11T19:00:00+01:00;2021-11-12T10:30:00+01:00_2021-11-12T19:00:00+01:00;2021-11-15T10:30:00+01:00_2021-11-15T19:00:00+01:00;2021-11-16T10:30:00+01:00_2021-11-16T19:00:00+01:00;2021-11-17T10:30:00+01:00_2021-11-17T19:00:00+01:00;2021-11-18T10:30:00+01:00_2021-11-18T19:00:00+01:00;2021-11-19T10:30:00+01:00_2021-11-19T19:00:00+01:00;2021-11-22T10:30:00+01:00_2021-11-22T19:00:00+01:00;2021-11-23T10:30:00+01:00_2021-11-23T19:00:00+01:00;2021-11-24T10:30:00+01:00_2021-11-24T19:00:00+01:00;2021-11-25T10:30:00+01:00_2021-11-25T19:00:00+01:00;2021-11-26T10:30:00+01:00_2021-11-26T19:00:00+01:00;2021-11-29T10:30:00+01:00_2021-11-29T19:00:00+01:00;2021-11-30T10:30:00+01:00_2021-11-30T19:00:00+01:00;2021-12-01T10:30:00+01:00_2021-12-01T19:00:00+01:00;2021-12-02T10:30:00+01:00_2021-12-02T19:00:00+01:00;2021-12-03T10:30:00+01:00_2021-12-03T19:00:00+01:00;2021-12-06T10:30:00+01:00_2021-12-06T19:00:00+01:00;2021-12-07T10:30:00+01:00_2021-12-07T19:00:00+01:00;2021-12-08T10:30:00+01:00_2021-12-08T19:00:00+01:00;2021-12-09T10:30:00+01:00_2021-12-09T19:00:00+01:00;2021-12-10T10:30:00+01:00_2021-12-10T19:00:00+01:00;2021-12-13T10:30:00+01:00_2021-12-13T19:00:00+01:00;2021-12-14T10:30:00+01:00_2021-12-14T19:00:00+01:00;2021-12-15T10:30:00+01:00_2021-12-15T19:00:00+01:00

Corentin Canesson, DAY IS OUT, 2017, [détails]