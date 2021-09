Paris Mairie du 19e arrondissement île de France, Paris RENCONTRES INATTENDUES : Chéri Samba Mairie du 19e arrondissement Paris Catégories d’évènement: île de France

RENCONTRES INATTENDUES : Chéri Samba Mairie du 19e arrondissement, 4 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 4 octobre au 15 décembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h30 à 17h

et samedi de 9h à 12h30

gratuit

Dans tout Paris, plus de 80 œuvres du Fonds d’art contemporain – Paris Collections s’installent dans les lieux de votre quotidien. À découvrir au fil de 5 parcours thématiques.

RENCONTRES INATTENDUES / Parcours 3 – Identités singulières et solidarités au cœur de la ville

Avec Chéri Samba

Chéri Samba AUTOPORTRAIT

1988 – 1989

Peinture

Huile sur toile

80,2 x 94,2 x 2,6 cm

Acquisition 1992 du Fonds d’art contemporain – Paris Collections En savoir + sur l’ARTISTE Né en 1956, à Kinto M’Vuila (Congo). Autodidacte, Chéri Samba en vient à la peinture par la réalisation d’affiches publicitaires et d’illustrations pour magazines. Il garde de ces expériences

un style pop, qui fait dialoguer l’image et le texte. Son œuvre peinte s’attache à commenter, avec humour, une actualité complexe. En savoir + sur l’OEUVRE Ce tableau fut réalisé l’année de l’exposition Magiciens de la Terre (1989, Centre Pompidou / Grande Halle de la Villette), qui contribua à donner à

l’artiste une visibilité internationale. Cet autoportrait, aux allures d’article de presse, paraît vouloir nous informer d’un événement majeur : l’entrée

de Chéri Samba sur la scène artistique internationale. Délaissant l’actualité politique et sociale pour une actualité toute personnelle, il interroge la

mythologie qui entoure la figure de l’artiste. Expositions -> Art Contemporain Mairie du 19e arrondissement 5-7, place Armand Carrel Paris 75019

5 : Laumière (302m) 7bis : Buttes Chaumont (554m)

Expositions -> Art Contemporain

Date complète :

Chéri Samba, Autoportrait 1988 – 1989, peinture, huile sur toile. Crédit-photo : Sarah Baudin.

