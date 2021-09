RENCONTRES INATTENDUES : Céline Vaché-Olivieri Centre Paris Anim’ Arras, 4 octobre 2021, Paris.

gratuit

Dans tout Paris, plus de 80 œuvres du Fonds d’art contemporain – Paris Collections s’installent dans les lieux de votre quotidien. À découvrir au fil de 5 parcours thématiques.





RENCONTRES INATTENDUES / Parcours 4 : Ville fantasmée et réinventée

Avec

Céline Vaché-Olivieri

Contrebande#1

2016

2 sculptures

Grès et faïence émaillés, tissu en polyester bleu/noir satiné

65 x 32 x 32 cm ; 90 x 40 x 40 cm

Acquisition 2016 – Fonds d’art contemporain – Paris Collections

© Adagp, Paris, 2021

Née en 1978, Paris (France), vit et travaille à Paris.

Céline Vaché-Olivieri mène une réflexion sur la part d’incertitude et de risque inhérent au processus de création. Sa pratique de la sculpture lui permet d’explorer l’accident, l’imprévisible et l’instabilité. Considérant qu’une pièce n’est jamais figée, elle développe en parallèle une recherche sur le statut de l’œuvre. Les éléments d’une de ses anciennes sculptures peuvent ainsi servir à l’assemblage d’une nouvelle.

Ces deux œuvres, issues de la série Contrebande, sont constituées d’éléments en grès émaillé ou en faïence récupérés dans l’atelier avant d’être empilés et empaquetés dans un tissu, selon la technique de pliage japonaise appelé furoshiki. L’occultation des éléments de céramique suscite chez le spectateur le désir de défaire le pliage pour voir ce qui s’y cache. Y céder reviendrait à faire disparaître la forme actuelle de l’œuvre autant que la part de mystère sur lequel repose le dispositif.

Centre Paris Anim’ Arras 48 rue du Cardinal Lemoine Paris 75005

10 : Cardinal Lemoine (16m) 7, 10 : Jussieu (240m)



Ville de Paris https://www.paris.fr/pages/le-fonds-municipal-d-art-contemporain-fmac-5175/

Date complète :

Julien Vidal/Parisienne de Photographie © Adagp, Paris