RENCONTRES INATTENDUES : Cãlin Dan Cinéma Les Sept Parnassiens, 4 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 4 octobre au 15 décembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 11h à 23h

gratuit

Dans tout Paris, plus de 80 œuvres du Fonds d’art contemporain – Paris Collections s’installent dans les lieux de votre quotidien. À découvrir au fil de 5 parcours thématiques.





RENCONTRES INATTENDUES / Parcours 4 – Ville fantasmée et réinventée

Avec

Cãlin Dan

Sample city, 2003

Nouveaux médias

Vidéo, couleur, son

11 min. 40, édition 3/5

Acquisition 2007 – Fonds art contemporain – Paris Collections

© Cãlin Dan

En savoir + sur l’ARTISTE

Né 1955, Arad (Roumanie).

Vit et travaille à Amsterdam.

Artiste vidéaste, critique d’art et curateur, Călin Dan explore la situation politique, culturelle et sociale de la Roumanie contemporaine au prisme de ce qu’il nomme l’« Emotional Architecture ». Il intègre à ses films des notes personnelles, du folklore, des analyses historiques ou architecturales. L’artiste interroge l’appropriation de la ville par ses habitants en regard de l’héritage laissé par trente années de communisme.

En savoir + sur l’OEUVRE

Sample City dresse un portrait contrasté de la ville de Bucarest à partir de fragments vidéo organisés autour de la déambulation d’un personnage folklorique roumain nommé Păcală. Vagabond des villes et héros facétieux, Păcală est reconnaissable par la porte qu’il emmène partout avec lui, attachée sur son dos. Symbole du nomadisme caractéristique des métropoles contemporaines, ce personnage évoque aussi les marges de la ville, ses « portes » et ceux qui y vivent. Entre fiction et documentaire, Sample City recourt au merveilleux pour dire une réalité sociale et politique telle qu’elle est vécue au quotidien par les habitants : avec sa part de poésie et ses difficultés.

Cinéma Les Sept Parnassiens 98 boulevard du Montparnasse Paris 75014

4 : Vavin (110m) 12 : Notre-Dame-des-Champs (269m)



Contact :Ville de Paris https://www.paris.fr/pages/le-fonds-municipal-d-art-contemporain-fmac-5175/ https://www.facebook.com/fondsartcontemporain.paris

Cãlin Dan, Sample City, 2003, [détails]