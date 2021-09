RENCONTRES INATTENDUES : Bruno PEINADO Centre Paris Anim’ Mado Robin, 5 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 5 octobre au 15 décembre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 22h

et samedi de 10h à 19h

et dimanche de 14h à 19h

gratuit

Dans tout Paris, plus de 80 œuvres du Fonds d’art contemporain – Paris Collections s’installent dans les lieux de votre quotidien. À découvrir au fil de 5 parcours thématiques.





RENCONTRES INATTENDUES / Parcours 3 – Identités singulières et solidarités au coeur de la ville

Avec

Bruno PEINADO



Influenza, Rainbow warriors

2003

Sculpture Céramique

72 x 26.3 x 2.5 cm

Acquisition 2004

© Adagp, Paris, 2021

En savoir + sur l’ARTISTE

1970, Montpellier (France), vit et travaille à Douarnenez

La pratique de Bruno Peinado mêle la sculpture, les installations, le dessin, la vidéo ou plus récemment la peinture. Elle donne à voir des œuvres ludiques qui témoignent de notre monde contemporain. L’artiste procède par appropriation et détournement de formes issues de la culture populaire (jeux vidéo, musique, cinéma), de l’art classique ou encore du marketing (publicité, marques, logos). Il évoque la créolisation, concept théorisé par l’écrivain martiniquais Édouard Glissant, pour parler de son travail ; celui de mixer et d’hybrider des références culturelles afin de tisser des liens nouveaux, de créer des rencontres accidentelles entre des univers hétérogènes.

Artiste représenté par la galerie Loevenbruck.

En savoir + sur l’OEUVRE

Avec Influenza, Rainbow warriors, la technique céramique, par essence fragile, est associée à un symbole de la street culture : le skate board. Détourné de sa fonction, il devient un objet décoratif. L’ornement composé de fleurs parmi lesquelles se dissimule une fleur de lys stylisée ajoutent une note kitsch.

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch Paris 75017

13 : Porte de Clichy (429m) 13 : Brochant (639m)



Contact :Ville de Paris https://www.paris.fr/pages/le-fonds-municipal-d-art-contemporain-fmac-5175/ https://www.facebook.com/fondsartcontemporain.paris

