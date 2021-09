RENCONTRES INATTENDUES : Boris Chouvellon Bibliothèque Arthur Rimbaud, 4 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 4 octobre au 15 décembre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 13h à 18h

et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 18h

et samedi de 10h à 17h

gratuit

Dans tout Paris, plus de 80 œuvres du Fonds d’art contemporain – Paris Collections s’installent dans les lieux de votre quotidien. À découvrir au fil de 5 parcours thématiques.





RENCONTRES INATTENDUES / Parcours 3 – Identités singulières et solidarités au cœur de la ville

Boris Chouvellon

Les Petites mains n° 3

de la série : Les Petites mains, 2016

2 sculptures

Béton doré à la feuille d’or

35 x 19.5 x 16 cm ; 29 x 19.5 x 18 cm

Acquisition 2018 – Fonds art contemporain – Paris Collections

Julien Vida/Parisienne de Photographie © Boris Chouvellon

En savoir + sur l’ARTISTE

Né 1980, Saint-Etienne (France), vit et travaille à Paris (France).

Diplômé de la Villa Arson (Nice) puis de l’École supérieure des Beaux-arts de Marseille, Boris Chouvellon est avant tout un sculpteur, abordant fréquemment des échelles monumentales pour des installations dans l’espace public notamment. La série des Petites mains conserve quant à elle des dimensions modestes, mais elle témoigne des questionnements chers à l’artiste, et en premier lieu la question des marges, de la « périphérie (territoriale, sociale et humaine) ».

Artiste représenté par la galerie Dupré & Dupré.

> Interview de Boris Chouvellon

En savoir + sur l’OEUVRE

Cette série de bustes tire son histoire des pérégrinations de l’artiste à Paris, dans le quartier de Château d’eau. Il observe les gestes des employées des salons de coiffure afro, piquant et dépiquant les extensions de cheveux sur des modèles en polystyrène, jusqu’à en grignoter la partie supérieure. Prélevant ces modèles, il les moule en béton et les dore. L’artiste protège et répare ainsi ces bustes et, par extension, les « petites mains » qui leur sont liées.

Bibliothèque Arthur Rimbaud 2 place Baudoyer (ancienne mairie du 4ème) Paris 75004

1, 11 : Hôtel de Ville (324m) 7 : Pont Marie (338m)



Contact :Ville de Paris https://www.paris.fr/pages/le-fonds-municipal-d-art-contemporain-fmac-5175/ https://www.facebook.com/fondsartcontemporain.paris

Boris Chouvellon, Les Petites mains n° 3, 2016