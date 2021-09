RENCONTRES INATTENDUES : Bert Theis Académie du climat, 5 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 5 octobre au 15 décembre 2021 :

jeudi, vendredi, samedi de 9h à 23h

et mardi, mercredi de 9h à 21h30

et dimanche de 9h à 18h

gratuit

Dans tout Paris, plus de 80 œuvres du Fonds d’art contemporain – Paris Collections s’installent dans les lieux de votre quotidien. À découvrir au fil de 5 parcours thématiques.





RENCONTRES INATTENDUES / Parcours 5 : Immersion dans la nature

Avec

Bert Theis

Aggloville

2007

Photographie

Impression jet d’encre à solvants sur toile canvas

227 x 322, édition 1/3 + 1 EA

Acquisition 2008 – Fonds d’art contemporain – Paris Collections

© Adagp, Paris, 2021

En savoir + sur l’ARTISTE

Né en 1952, Luxembourg (Luxembourg) – décédé en 2016

La pratique artistique pluridisciplinaire de Bert Theis s’articule autour des questions liées à l’écologie et à la défense d’un urbanisme durable, social et inclusif.

En savoir + sur l’OEUVRE

Aggloville offre la vision d’un Paris dans lequel la nature a envahi la capitale. Les immeubles et les avenues sont noyés sous une végétation touffue et foisonnante. Seuls quelques îlots d’architecture et grands monuments sont encore visibles. Cette proposition utopique est à la fois joyeuse et grave. Joyeuse car la nature occulte la ville et toutes les nuisances qu’elle représente pour ne laisser à voir qu’un grand tapis vert comme un océan de repos. Grave car la ville apparaît ici dépouillée de toute présence humaine. Bert Theis questionne ici la complexité et les enjeux d’une urbanisation puissante et irréversible, nourrie aujourd’hui du modèle urbain néolibéral, à l’aune d’une ville durable

Expositions -> Art Contemporain

Académie du climat 2 place Baudoyer Paris 75004

7 : Pont Marie (316m) 1 : Saint-Paul (332m)



Contact :Ville de Paris https://www.paris.fr/pages/le-fonds-municipal-d-art-contemporain-fmac-5175/ https://www.facebook.com/fondsartcontemporain.paris

Expositions -> Art Contemporain Expos

Date complète :

2021-10-07T09:00:00+02:00_2021-10-07T23:00:00+02:00;2021-10-08T09:00:00+02:00_2021-10-08T23:00:00+02:00;2021-10-09T09:00:00+02:00_2021-10-09T23:00:00+02:00;2021-10-14T09:00:00+02:00_2021-10-14T23:00:00+02:00;2021-10-15T09:00:00+02:00_2021-10-15T23:00:00+02:00;2021-10-16T09:00:00+02:00_2021-10-16T23:00:00+02:00;2021-10-21T09:00:00+02:00_2021-10-21T23:00:00+02:00;2021-10-22T09:00:00+02:00_2021-10-22T23:00:00+02:00;2021-10-23T09:00:00+02:00_2021-10-23T23:00:00+02:00;2021-10-28T09:00:00+02:00_2021-10-28T23:00:00+02:00;2021-10-29T09:00:00+02:00_2021-10-29T23:00:00+02:00;2021-10-30T09:00:00+02:00_2021-10-30T23:00:00+02:00;2021-11-04T09:00:00+01:00_2021-11-04T23:00:00+01:00;2021-11-05T09:00:00+01:00_2021-11-05T23:00:00+01:00;2021-11-06T09:00:00+01:00_2021-11-06T23:00:00+01:00;2021-11-11T09:00:00+01:00_2021-11-11T23:00:00+01:00;2021-11-12T09:00:00+01:00_2021-11-12T23:00:00+01:00;2021-11-13T09:00:00+01:00_2021-11-13T23:00:00+01:00;2021-11-18T09:00:00+01:00_2021-11-18T23:00:00+01:00;2021-11-19T09:00:00+01:00_2021-11-19T23:00:00+01:00;2021-11-20T09:00:00+01:00_2021-11-20T23:00:00+01:00;2021-11-25T09:00:00+01:00_2021-11-25T23:00:00+01:00;2021-11-26T09:00:00+01:00_2021-11-26T23:00:00+01:00;2021-11-27T09:00:00+01:00_2021-11-27T23:00:00+01:00;2021-12-02T09:00:00+01:00_2021-12-02T23:00:00+01:00;2021-12-03T09:00:00+01:00_2021-12-03T23:00:00+01:00;2021-12-04T09:00:00+01:00_2021-12-04T23:00:00+01:00;2021-12-09T09:00:00+01:00_2021-12-09T23:00:00+01:00;2021-12-10T09:00:00+01:00_2021-12-10T23:00:00+01:00;2021-12-11T09:00:00+01:00_2021-12-11T23:00:00+01:00;2021-10-05T09:00:00+02:00_2021-10-05T21:30:00+02:00;2021-10-06T09:00:00+02:00_2021-10-06T21:30:00+02:00;2021-10-12T09:00:00+02:00_2021-10-12T21:30:00+02:00;2021-10-13T09:00:00+02:00_2021-10-13T21:30:00+02:00;2021-10-19T09:00:00+02:00_2021-10-19T21:30:00+02:00;2021-10-20T09:00:00+02:00_2021-10-20T21:30:00+02:00;2021-10-26T09:00:00+02:00_2021-10-26T21:30:00+02:00;2021-10-27T09:00:00+02:00_2021-10-27T21:30:00+02:00;2021-11-02T09:00:00+01:00_2021-11-02T21:30:00+01:00;2021-11-03T09:00:00+01:00_2021-11-03T21:30:00+01:00;2021-11-09T09:00:00+01:00_2021-11-09T21:30:00+01:00;2021-11-10T09:00:00+01:00_2021-11-10T21:30:00+01:00;2021-11-16T09:00:00+01:00_2021-11-16T21:30:00+01:00;2021-11-17T09:00:00+01:00_2021-11-17T21:30:00+01:00;2021-11-23T09:00:00+01:00_2021-11-23T21:30:00+01:00;2021-11-24T09:00:00+01:00_2021-11-24T21:30:00+01:00;2021-11-30T09:00:00+01:00_2021-11-30T21:30:00+01:00;2021-12-01T09:00:00+01:00_2021-12-01T21:30:00+01:00;2021-12-07T09:00:00+01:00_2021-12-07T21:30:00+01:00;2021-12-08T09:00:00+01:00_2021-12-08T21:30:00+01:00;2021-12-14T09:00:00+01:00_2021-12-14T21:30:00+01:00;2021-12-15T09:00:00+01:00_2021-12-15T21:30:00+01:00;2021-10-10T09:00:00+02:00_2021-10-10T18:00:00+02:00;2021-10-17T09:00:00+02:00_2021-10-17T18:00:00+02:00;2021-10-24T09:00:00+02:00_2021-10-24T18:00:00+02:00;2021-10-31T09:00:00+01:00_2021-10-31T18:00:00+01:00;2021-11-07T09:00:00+01:00_2021-11-07T18:00:00+01:00;2021-11-14T09:00:00+01:00_2021-11-14T18:00:00+01:00;2021-11-21T09:00:00+01:00_2021-11-21T18:00:00+01:00;2021-11-28T09:00:00+01:00_2021-11-28T18:00:00+01:00;2021-12-05T09:00:00+01:00_2021-12-05T18:00:00+01:00;2021-12-12T09:00:00+01:00_2021-12-12T18:00:00+01:00

© Adagp, Paris