RENCONTRES INATTENDUES : Benjamin Swaim Mairie Paris Centre, 4 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 4 octobre au 15 décembre 2021 :

jeudi de 8h30 à 19h30

et samedi de 9h à 12h30

et lundi, mardi, mercredi, vendredi de 8h30 à 17h

gratuit

Dans tout Paris, plus de 80 œuvres du Fonds d’art contemporain – Paris Collections s’installent dans les lieux de votre quotidien. À découvrir au fil de 5 parcours thématiques.





RENCONTRES INATTENDUES / Parcours 4 – Ville fantasmée et réinventée



Avec

Benjamin Swaim



Benjamin Swaim

LE PARC MONTSOURIS (3)

2017

Peinture

Huile sur toile

130 x 162 x 2,5 cm

Acquisition 2019 du Fonds d’art contemporain – Paris Collections

En savoir + sur l’ARTISTE

Né en 1970, à Paris (France), vit et travaille à Paris.

Benjamin Swaim est diplômé de l’École nationale supérieure d’arts de Paris-Cergy et en philosophie. Son œuvre évoque assez nettement le

néo-expressionnisme : brutalité des couleurs et du dessin, puissance des contrastes, expressivité des figures et des formes.

En savoir + sur l’OEUVRE

Depuis quelques années, sa manière de travailler et ses motifs ont évolués : accompagnant fréquemment ses enfants au parc Montsouris, il les croque

dans différentes postures de leur quotidien. Le traitement du paysage se réduit à des éléments plastiques forts, où la perspective disparaît. Cette

figuration tirée du réel tend vers un univers onirique et fantastique.

Artiste exposé à l’école Voltaire (11e) dans le cadre du programme Une œuvre à l’école, en 2021

>à découvrir depuis le blog Une œuvre à l’école

>Visite de l’atelier de Benjamin Swaim

Mairie Paris Centre 2 rue Eugene Spuller Paris 75003

3 : Temple (266m) 8 : Filles du Calvaire (368m)



Contact :Ville de Paris https://www.paris.fr/pages/le-fonds-municipal-d-art-contemporain-fmac-5175/ https://www.facebook.com/fondsartcontemporain.paris

Le Benjamin Swaim, Parc Montsouris (3), 2017, peinture, huile sur toile. Crédit-photo : Julien Vidal ©Adagp, Paris, 2021