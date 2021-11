Paris Paris île de France, Paris RENCONTRES INATTENDUES avec l’École du Louvre Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

RENCONTRES INATTENDUES avec l'École du Louvre Paris, 27 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 27 octobre au 6 novembre 2021 :

mercredi, samedi de 10h à 12h

et mercredi, samedi de 14h à 16h

gratuit

Découvrez une sélection d’œuvres de l’exposition “Rencontres Inattendues” en compagnie des étudiant.e.s médiateur.rice.s de l’École du Louvre les mercredis et samedis. Du 27 octobre au 6 novembre, les étudiant.e.s de l’École du Louvre vous attendent les mercredis et samedis, dans 9 lieux parisiens pour vous proposer une médiation autour des œuvres contemporaines de l’exposition Rencontres Inattendues. Mairie du 9e arrondissement , Mimosa Echard, Species ; Vaughan : les mercredis matin et après-midi

, Mimosa Echard, ; : les mercredis matin et après-midi Bibliothèque Drouot , Vincent Olinet, Pop corn sucré salé sucré : les mercredis et samedis après-midi

, Vincent Olinet, : les mercredis et samedis après-midi Mairie du 11e arrondissement , Mathis Collins, Guéridon de l’étincelle : les mercredis matin et après-midi

, Mathis Collins, : les mercredis matin et après-midi Bibliothèque Saint-Éloi , Yona Friedmann, Gribouillis (ville spatiale) : les mercredis après-midi et les samedis matin et après-midi

, Yona Friedmann, : les mercredis après-midi et les samedis matin et après-midi Mairie du 18e arrondissement , Brognon Rollin, Le chemin d’Oum Hani : les mercredis matin et après-midi

, Brognon Rollin, : les mercredis matin et après-midi Mairie du 8e arrondissement , Florian Sumi, Clockworks #2 : les mercredis matin et après-midi

, Florian Sumi, : les mercredis matin et après-midi Mairie du 19e arrondissement : Bernard Rancillac, Jazz, Nat Adderley ; Chéri Samba, Autoportrait : les mercredis matin et après-midi

: Bernard Rancillac, ; Chéri Samba, : les mercredis matin et après-midi La Maison des Pratiques Artistiques Amateurs (La Canopée) , Julie Béna, Purple Unicorn : les mercredis après-midi et les samedis matin et après-midi

, Julie Béna, : les mercredis après-midi et les samedis matin et après-midi Musée Bourdelle, Antonio Recalcati, Vase, terra cotta ; Katinka Bock, Le sol de l'incertitude : les mercredis et samedis matin et après-midi Les accès sont soumis aux conditions des lieux.

© Guillaume Bontemps

