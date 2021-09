RENCONTRES INATTENDUES : Ariane Loze Bibliothèque Place des Fêtes, 5 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 5 octobre au 15 décembre 2021 :

mardi, jeudi, vendredi de 13h à 19h

et mercredi de 14h à 19h

et mercredi, samedi de 10h à 13h

et samedi de 14h à 18h

gratuit

Dans tout Paris, plus de 80 œuvres du Fonds d’art contemporain – Paris Collections s’installent dans les lieux de votre quotidien. À découvrir au fil de 5 parcours thématiques.





RENCONTRES INATTENDUES / Parcours 3 – Identités singulières et solidarités au coeur de la ville



Avec

Ariane Loze



Subordination

Septembre 2015

Nouveaux médias

Vidéo HD, son, couleur

6 min. 57, édition 1/5 + 2 EA

Acquisition 2020 – Fonds art contemporain – Paris Collections

© Ariane Loze

En savoir + sur l’ARTISTE

Née 1988, Bruxelles (Belgique), vit et travaille à Bruxelles.

En 2008, Ariane Loze obtient un diplôme en art de la performance à la RITCS de Bruxelles. Depuis 2016, elle étudie au sein du HISK d’Anvers. Sa pratique s’intéresse aux mécanismes de la narration, aux notions de performance et de construction d’un récit. Le point de départ de sa production est un lieu qui l’inspire et dont elle cherche à saisir la mémoire. L’improvisation est le maître mot de son travail.

Artiste représentée par la galerie Michel Rein.

En savoir + sur l’OEUVRE

Subordination est tournée en 2015 dans une ancienne centrale électrique abandonnée de Berlin Est. La narration est centrée sur l’omniprésence de boutons électriques de la salle centrale des machines. L’artiste joue quatre rôles : le sujet d’expérimentation, la scientifique et deux mécaniciennes.La vidéo renvoie aux questions relatives au passage à l’acte et aux processus de soumission à l’autorité.

Bibliothèque Place des Fêtes 18 rue Janssen Paris 75019

7bis : Pré-Saint-Gervais (124m) 7bis, 11 : Place des Fêtes (414m)



Contact :Ville de Paris https://www.paris.fr/pages/le-fonds-municipal-d-art-contemporain-fmac-5175/ https://www.facebook.com/fondsartcontemporain.paris

Date complète :

© Ariane Loze