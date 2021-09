RENCONTRES INATTENDUES : Antonio RECALCATI Musée Bourdelle, 5 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 5 octobre au 15 décembre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 22h

et samedi de 10h à 19h

et dimanche de 14h à 19h

gratuit

Dans tout Paris, plus de 80 œuvres du Fonds d’art contemporain – Paris Collections s’installent dans les lieux de votre quotidien. À découvrir au fil de 5 parcours thématiques.





RENCONTRES INATTENDUES / Parcours 1 – Paris est une fête

Avec

Antonio RECALCATI



Vase, terra cotta, 1990 – 1991

1990 Sculpture Terre cuite, glaçure blanc bleu 31.5 x 20 x 21 cm

Acquisition 1993

Julien Vidal/Parisienne de Photographie © Adagp, Paris Photo numérique, Couleur

En savoir + sur l’ARTISTE

1938, Bresso (Italie), Vit et travaille à Paris et à Milan.

Antonio Recalcati est un peintre et sculpteur autodidacte. D’abord peintre de la Nouvelle Figuration dans les années 1960, il réalise des œuvres collectives avec des artistes tels qu’Eduardo Arroyo et Gilles Aillaud. A partir de 1988, il abandonne pendant huit ans la peinture pour la sculpture.

En savoir + sur l’OEUVRE

Suite à un séjour en 1990 à Albisola Marina, en Italie, Recalcati renoue avec le travail de la céramique qu’il avait initié en 1958. Il produit à la manufacture de San Giorgio une série de plus de six cents vases en terre cuite. L’artiste y explore les limites du matériau et la coloration par l’émail. Sous les mains de l’artiste, la forme initiale du vase se déforme, malmenée, ornée, ou peinte, pour faire naître une déclinaison de sculptures détournées de leur fonction initiale.

Expositions -> Art Contemporain

Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle Paris 75015

12 : Falguière (187m) 4, 6, 12, 13 : Montparnasse – Bienvenüe (355m)



Contact :Ville de Paris https://www.paris.fr/pages/le-fonds-municipal-d-art-contemporain-fmac-5175/ https://www.facebook.com/fondsartcontemporain.paris

Date complète :

