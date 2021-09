RENCONTRES INATTENDUES : Anna Solal Mairie du 15e arrondissement, 4 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 4 octobre au 15 décembre 2021 :

samedi de 9h à 12h30

et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h30 à 17h

gratuit

Dans tout Paris, plus de 80 œuvres du Fonds d’art contemporain – Paris Collections s’installent dans les lieux de votre quotidien. À découvrir au fil de 5 parcours thématiques.





RENCONTRES INATTENDUES / Parcours 4 – Ville fantasmée et réinventée

Avec

Anna Solal



MARGUERITE

2019

Sculpture

Impressions photo-mécaniques, ballon de basket, autocollants, éponge, fil de fer, écrans d’IPad, diamant fantaisie, fi l, corde, métal

100 x 106 x 8 cm

Acquisition 2020 du Fonds d’art contemporain – Paris Collections

Hélène Mauri © Adagp, Paris, 2021

En savoir + sur l’ARTISTE

Née en 1988, à Dreux (France), vit et travaille à Pantin.

Anna Solal est diplômée de l’École nationale supérieure des arts visuels de La Cambre, Bruxelles. Sa pratique relève d’un art de l’assemblage qui

emprunte sans hiérarchie aux techniques de l’artisanat et de l’art. Elle fabrique elle-même des objets-puzzles à partir de matériaux urbains et

domestiques, récupérés dans la rue ou achetés à bas prix. Au milieu de ces objets cheap et rebuts qui évoquent le monde ultra-contemporain et

mondialisé, Anna Solal insère des photographies et des dessins, opérant d’incessants va-et-vient entre ces ajouts délicats et la trivialité des matériaux

qu’elle utilise.

Artiste représentée par New galerie

En savoir + sur l’OEUVRE

Dans ses assemblages, elle recompose des motifs aériens ou animaliers dans une esthétique figurative. Marguerite, fleur composée d’un assemblage

de matériaux urbains où chaque élément est finement travaillé, est l’un de ces « outils de soin, de détoxication », comme l’artiste nomme ses

objets.

Mairie du 15e arrondissement 31, rue Peclet Paris 75015

12 : Vaugirard (185m) 12 : Convention (469m)



Contact :Ville de Paris https://www.paris.fr/pages/le-fonds-municipal-d-art-contemporain-fmac-5175/ https://www.facebook.com/fondsartcontemporain.paris

Date complète :

Anna Solal, Marguerite, 2019, sculpture. Crédit-photo : Hélène Mauri.