Rencontres Image & Environnement à Thoré-la-Rochette 2021-07-17 10:00:00 10:00:00 – 2021-07-17 00:00:00 00:00:00

Thoré-la-Rochette Loir-et-Cher Thoré-la-Rochette

2.5 EUR Rencontres Image & Environnement à Thoré-la-Rochette. Programme de cette 3ème Rencontres : 1. Exposition de Léa Habourdin. 2. Atelier pour enfants : le climat vu de ma fenêtre par les photographes Louise Allavoine et Claire Delfino (10h à 13h, enfants de 7 à 15 ans dans la limite de 12 places. Puis de 15h à 00h : 3. Table ronde animée par Alexandre Héraud. 4. Projections : sélection de films photographiques et documentaires. 6. DJs et Jam session. Buvette et restauration toute la journée.

3èmes Rencontres Image & Environnement à Thoré-la-Rochette

info@zone-i.org +33 2 54 72 96 73 https://www.zone-i.org/

Zone i

