Bibliothèque Saint-Corneille, Place du Change, 60200 Compiègne, le samedi 19 juin à 14:00

* 14h : Rencontre avec deux spécialistes des relations entre manga et bande dessinée : Hervé Brient (directeur des collections Manga et Numérique aux Éditions H et rédacteur en chef de la revue Manga 10000 images) et Delphine Ya-Chee-Chan (auteur de bandes dessinées et documentaliste). * 15h30 : Rencontre avec les auteurs de BD : Vanyda (_L’immeuble d’en face, Un petit goût de noisettes_), Nicolas Hitori De (_Mia & Co_) et Patricia Lyfoung (_La rose écarlate, Un prince à croquer_) * 17h-18h : Séance de dédicaces (Attention, nombre limité de dédicaces, sur inscription au préalable dans les bibliothèques) Pour en savoir plus : [[http://bibliotheques.compiegne.fr/](http://bibliotheques.compiegne.fr/)](http://bibliotheques.compiegne.fr/) Rencontres hybrides BD/Manga avec des auteurs de BD et des spécialistes de la bande dessinée et du manga Bibliothèque Saint-Corneille,Place du Change,60200 Compiègne Place du Change 60200 Compiègne Compiègne Centre Ville Oise

2021-06-19T14:00:00 2021-06-19T18:00:00

