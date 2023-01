Rencontres Histoire de l’Art Cours-de-Pile Cours-de-Pile Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides Cours-de-Pile Catégories d’Évènement: Cours-de-Pile

Dordogne

Rencontres Histoire de l’Art Cours-de-Pile, 27 janvier 2023, Cours-de-Pile Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides Cours-de-Pile. Rencontres Histoire de l’Art 90 Route de Bergerac Médiathèque Cours-de-Pile Dordogne Médiathèque 90 Route de Bergerac

2023-01-27 16:00:00 – 2023-01-27

Médiathèque 90 Route de Bergerac

Cours-de-Pile

Dordogne Cours-de-Pile Le Cycle des « Rencontres Histoire de l’art » avec Jean Yves Bertin continue en 2023 à la médiathèque de Cours de Piles. Le Cycle des « Rencontres Histoire de l’art » avec Jean Yves Bertin continue en 2023 à la médiathèque de Cours de Piles. +33 5 53 63 48 92 Mediathèque de Cours de Pile

Médiathèque 90 Route de Bergerac Cours-de-Pile

dernière mise à jour : 2023-01-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

Détails Catégories d’Évènement: Cours-de-Pile, Dordogne Autres Lieu Cours-de-Pile Adresse Cours-de-Pile Dordogne Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides Médiathèque 90 Route de Bergerac Ville Cours-de-Pile Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides Cours-de-Pile lieuville Médiathèque 90 Route de Bergerac Cours-de-Pile Departement Dordogne

Cours-de-Pile Cours-de-Pile Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides Cours-de-Pile Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cours-de-pile-pays-de-bergerac-vignoble-bastides-cours-de-pile/

Rencontres Histoire de l’Art Cours-de-Pile 2023-01-27 was last modified: by Rencontres Histoire de l’Art Cours-de-Pile Cours-de-Pile 27 janvier 2023 90 Route de Bergerac Médiathèque Cours-de-Pile Dordogne Cours-de-Pile Cours-de-Pile Dordogne Dordogne Pays de Bergerac Vignoble & Bastides

Cours-de-Pile Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides Cours-de-Pile Dordogne