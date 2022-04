Rencontres handipétanque Gy Gy Catégories d’évènement: Gy

Haute-Saône

Rencontres handipétanque Gy, 9 septembre 2022, Gy. Rencontres handipétanque Gy

2022-09-09 – 2022-09-11

3 jours "Prestige de l'handipétanque" où se dérouleront 4 compétitions/4 catégories. En parallèle 10 records du monde seront tentés pas des GRANDS comme Christophe Jumel ambassadeur du sport boules, Génézio Hoarau ambassadeur champion du monde fauteuil, Isabelle Calchera championne de France et Dylan Rocher multiple champion du monde. Samedi soir, dîner spectacle magie sur inscription. Tombola, Buvette…..

thibaut.wojeik@gmail.com

