2023-06-23 – 2023-07-08 Place Calonne – MJC Calonne Sedan Ardennes Sedan Les Rencontres Guitare et Patrimoine ont maintenant 30 ans. Une sorte de record de longévité pour une manifestation qui défend l’exigence artistique tout en restant populaire et conviviale. Des surprises, des amis, du public et surtout de talentueux artistes. La musique chevillée aux cordes. direction@mjc-calonne.com +33 3 24 27 09 75 Place Calonne – MJC Calonne Sedan

