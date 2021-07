Rencontres grégoriennes 2021 Paray-le-Monial, 16 octobre 2021-16 octobre 2021, Paray-le-Monial.

Rencontres grégoriennes 2021 2021-10-16 – 2021-10-17

Paray-le-Monial 71600

EUR 40 70 Nous vous donnons rendez-vous les 16 et 17 octobre 2021 à Paray-Le-Monial, pour ces Rencontres grégoriennes, ouvertes à tous. Au programme, formation, chant, liturgies, conférences, ateliers pratiques. Les Rencontres grégoriennes sont l’évènement qui réunit tous les catholiques par le chant grégorien et le service de la liturgie. La devise de ces Rencontres est « Cor ad cor loquitur », le Coeur parle au coeur. Dans ce profond élan d’amour du Père vers nous et de nous vers le Père nous souhaitons vivre en Dieu en suivant le Christ.

Les Rencontres grégoriennes sont un lieu de transmission et de formation auprès des musiciens actifs dans les paroisses, communautés et diocèses, œuvrant pour l’Eglise dans le but de répondre aux demandes du chapitre VI de Sacrosanctum concilium, notamment le n°116 concernant le chant grégorien :

« L’Église reconnaît dans le chant grégorien le chant propre de la liturgie romaine ; c’est donc lui qui, dans les actions liturgiques, toutes choses égales d’ailleurs, doit occuper la première place »

Elles sont également le lieu de rencontre pour les catholiques attachés à la pratique du chant grégorien en tant que trésor appartenant à une unique tradition, au sein des deux formes du rit romain.

rencontresgregoriennes@gmail.com +33 6 52 76 62 01 https://www.rencontresgregoriennes.com/

Nous vous donnons rendez-vous les 16 et 17 octobre 2021 à Paray-Le-Monial, pour ces Rencontres grégoriennes, ouvertes à tous. Au programme, formation, chant, liturgies, conférences, ateliers pratiques. Les Rencontres grégoriennes sont l’évènement qui réunit tous les catholiques par le chant grégorien et le service de la liturgie. La devise de ces Rencontres est « Cor ad cor loquitur », le Coeur parle au coeur. Dans ce profond élan d’amour du Père vers nous et de nous vers le Père nous souhaitons vivre en Dieu en suivant le Christ.

Les Rencontres grégoriennes sont un lieu de transmission et de formation auprès des musiciens actifs dans les paroisses, communautés et diocèses, œuvrant pour l’Eglise dans le but de répondre aux demandes du chapitre VI de Sacrosanctum concilium, notamment le n°116 concernant le chant grégorien :

« L’Église reconnaît dans le chant grégorien le chant propre de la liturgie romaine ; c’est donc lui qui, dans les actions liturgiques, toutes choses égales d’ailleurs, doit occuper la première place »

Elles sont également le lieu de rencontre pour les catholiques attachés à la pratique du chant grégorien en tant que trésor appartenant à une unique tradition, au sein des deux formes du rit romain.

dernière mise à jour : 2021-06-25 par