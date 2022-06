Rencontres Giono Manosque Manosque Catégories d’évènement: 04100

Manosque

Rencontres Giono
2022-08-03 – 2022-08-07
Montée des vrais richesses Le Paraïs
Manosque

2022-08-03 – 2022-08-07

Manosque 04100 Théâtre, concerts, lectures, cinéma, conférences, débats, café littéraire.

Depuis 2006, les Rencontres Giono, organisées par Les Amis de Jean Giono, constituent l’événement littéraire de l’été culturel en Haute-Provence, un véritable « festival Giono ». amisjeangiono@orange.fr +33 4 92 87 73 03 http://www.rencontresgiono.fr/ Montée des vrais richesses Le Paraïs Manosque

