Tours

Rencontres François Rabelais

3 Rue des Tanneurs Tours

2022-11-17 09:00:00 – 2022-11-18 18:30:00

Indre-et-Loire Tours LA CUISINE A-T-ELLE UN GENRE ?

La pratique de la cuisine domestique comme professionnelle cible les femmes dans une lecture stéréotypée.

Quinze ateliers et tables rondes feront le point sur les injonctions qui pèsent sur les femmes et sur les marges de manœuvre dont elles disposent dans les domaines de la gastronomie, au travers de questionnements : existe-t-il un goût féminin ? Quelle figuration du genre dans les médias culinaires ? Quelle est la place de la grand-mère ou du grand-père dans la transmission ? Le vin a-t-il un genre ? Sexisme et violence en cuisine : est-ce toujours un sujet ? Bien cuisiner, bien manger : une charge féminine ? Autant de mythes et stéréotypes à déconstruire ! LA CUISINE A-T-ELLE UN GENRE ?

contact@iehca.eu +33 2 47 05 90 30 https://iehca.eu/fr/manifestations-culturelles/les-rencontres-francois-rabelais/18emes-rencontres-francois-rabelais

