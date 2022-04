Rencontres Folk contact 5 Sainte Valière,Sainte-Valière (11)

19H30 Repas 21H Bal Duo Agathe Pitarch / Lisa Hervas Trio Marion Carrouché/Lionel Banevitch / Rolland Martinez inscription par mail gouzymarjorie@yahoo.fr Site abondansecontactimpro.jimdofree.com *source : événement [Rencontres Folk contact 5](https://agendatrad.org/e/36334) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

