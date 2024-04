Rencontres festives – pour les Nantais de 60 ans et plus Nantes Centre et Quartiers Nantes, mercredi 22 mai 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-05-22 15:00 – 18:00

Gratuit : non 5,90 € tarif uniqueNombre de places limité. Toute inscription vaut engagement. Pour l’ensemble des lieux, les inscriptions sont également possibles du 2 au 25 avril 2024, du lundi au vendredi de 14h à 17h30, au CCAS – Service Prestations, 10 rue Léopold Cassegrain – 02 40 99 28 10 En cas de difficultés spécifiques (déplacements, etc), n’hésitez pas à contacter le service prestations ou à l’indiquer à l’agent d’accueil lors de votre inscription. Le règlement sera à réaliser après réception de la facture.

Une nouvelle occasion de se retrouver !Célébrons ensemble l’arrivée des beaux jours lors d’un après-midi dansant avec collation. Maison de quartier de l’Ile de Nantes, 2 rue Conan Mériadec – lundi 13 mai 2024 de 15h à 18hInscriptions à proximité : lundi 8 avril 2024 de 14h à 16h à la Maison de quartier Madeleine Champ de Mars, 22 rue Emile Péhant Restaurant intergénérationnel Malville, 31 rue de Malville – jeudi 16 mai 2024 de 15h à 18hInscriptions sur place : jeudi 4 avril 2024 de 14h30 à 16h et mardi 9 avril 2024 de 9h30 à 11h Restaurant intergénérationnel Bout des Landes, 6 bis rue de Concarneau – jeudi 16 mai 2024 de 15h à 18hInscriptions sur place : jeudi 4 avril 2024 de 14h30 à 16h et mardi 9 avril 2024 de 9h30 à 11h Restaurant intergénérationnel Pirmil, 6 rue Laurent Bonnevay – mardi 21 mai 2024 de 15h à 18hInscriptions sur place : jeudi 4 avril 2024 de 14h30 à 16h et mardi 9 avril 2024 de 9h30 à 11h La Locomotive – Maison de quartier Erdre Batignolles, 109 avenue de la Gare de Saint-Joseph – mardi 21 mai 2024 de 15h à 18hInscriptions à proximité : jeudi 11 avril 2024 de 9h à 12h à la Maison de quartier de la Bottière, 147 route de Sainte-Luce Salle de la Roche, 7 rue de la Révolution des Oeillets – mercredi 22 mai 2024 de 15h à 18hInscriptions à proximité : vendredi 12 avril de 14h30 à 16h30 à la Maison de quartier des Haubans, 1 bis bd de Berlin Restaurant intergénérationnel Port Boyer, 4 rue de la Turballe – jeudi 23 mai 2024 de 15h à 18hInscriptions sur place : jeudi 4 avril 2024 de 14h30 à 16h et mardi 9 avril 2024 de 9h30 à 11h Salle de l’Egalité, 6 bd Léon Jouhaux – lundi 27 mai 2024 de 15h à 18hInscriptions sur place : mercredi 10 avril 2024 de 9h30 à 11h30, en salle C Restaurant intergénérationnel Croissant, 27 rue du Croissant – mardi 28 mai 2024 de 15h à 18hInscriptions sur place : jeudi 4 avril 2024 de 14h30 à 16h et mardi 9 avril 2024 de 9h30 à 11h + Une « Rencontre festive aidants-aidés » :Maison des Habitants et du Citoyen, 1 place des Lauriers – vendredi 17 mai 2024 de 15h à 18hInscriptions à proximité : mercredi 10 avril de 9h30 à 11h30 à la Salle de l’Egalité, en salle C – 6 b Léon Jouhaux Conditions :- être domicilié à Nantes,- avoir au moins 60 ans,- s’inscrire lors des permanences.

