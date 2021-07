Glandage Glandage Drôme, Glandage Rencontres Festives au Refuge de la Tour de Borne : Quel avenir pour nos forêts? Glandage Glandage Catégories d’évènement: Drôme

Glandage

Rencontres Festives au Refuge de la Tour de Borne : Quel avenir pour nos forêts? Glandage, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Glandage. Rencontres Festives au Refuge de la Tour de Borne : Quel avenir pour nos forêts? 2021-07-03 – 2021-07-04 Hameau de Borne Ancienne École

Glandage Drôme Glandage EUR Deux jours de rencontres et discussions autour du thème de la forêt au refuge de la Tour de Borne.

Biodiversité, réchauffement climatique et forêts dioises : les enjeux, quel avenir , nouveaux usages et perspectives. sebastienvernier@gmail.com +33 6 28 27 51 66 http://www.latourdeborne.org/ dernière mise à jour : 2021-06-15 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Glandage Étiquettes évènement : Autres Lieu Glandage Adresse Hameau de Borne Ancienne École Ville Glandage lieuville 44.71644#5.59014